Дмитрий Братчиков, мастер маникюра

Из спецназа — в салон

37-летнему жителю Краснодара Дмитрию Братчикову есть что в жизни вспомнить: после школы мечтал о военной романтике и поступил в 2003 году в общевойсковое училище в Новосибирске, потом служил в Чечне, где осматривал дороги на наличие мин и бомб, чтобы военным колоннам ничего не угрожало. Позже перебрался в Краснодар и возглавил группу спецназа. Довелось даже побыть штабным. Но все эти тестостероновые приключения ничто в сравнении с гражданкой — устройство в мирном быту потребовало от него особого мужества и усидчивости. Все дело в том, что из всех мирных профессий Дмитрий избрал для себя самую нестандартную для силовика — мастер маникюра. Он окончил специальные курсы и получил два диплома, причем его случай был столь неординарен, что в документах так и осталось «маникюрша и педикюрша 2-го класса» — мужского рода для этих специальностей еще не придумали. Работу в салоне Дмитрий нашел быстро, правда, на первых порах была проблема: как признается сам мастер, дамы, заходя в салон и видя его, спешили ретироваться или записаться к другому специалисту, своего пола. Что ж, их можно понять: наверняка они испытали шок, аналогичный тому, какой испытывали мужчины, видевшие первую женщину-политика, летчицу, врача, дальнобойщицу и т.д. Теперь настало время мужчинам удивлять! За девять лет в профессии Дмитрий освоился, обзавелся собственной клиентурой и уверяет, что работа интересная, но тяжелая: «С виду все казалось так просто. Но попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях».

Светлана Сухова