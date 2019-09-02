Госдепартамент обвинил российские СМИ в продвижении недостоверных сведений об атаке США в Идлибе

Представитель Госдепартмента США заявил ТАСС, что российские СМИ «продвигают недостоверные утверждения» относительно авиаудара США в сирийской провинции Идлиб. Ранее российский Центр по примирению сторон сообщил, что в результате американского авиаудара «имеются многочисленные жертвы и разрушения».

«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада»,— заявил представитель Госдепартамента. Он отметил, что операция США была «точным и целенаправленным» ответом главам, связанных с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России) группировок, которые, в свою очередь, «ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США», их партнерам и мирным жителям.

Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».