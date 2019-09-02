Сержант отыгрался за родину

Как стало известно “Ъ”, начальник диспетчерского центра автомобильной военной части в подмосковной Балашихе сдал в комиссионный все мобильные устройства, предназначенные для отслеживания и контроля выполняющих боевую задачу машин. Расхититель, как установил военный суд, страдал болезненным пристрастием к азартным играм, и ему постоянно требовались деньги, чтобы делать ставки на спорт. Интересно, что и во время следствия игроку в погонах сопутствовала удача: на выигрыш он выкупил и вернул украденную технику, оплатил штраф и услуги своего адвоката.

ЧП в 609-м отдельном автомобильном батальоне Минобороны, расположенном на окраине подмосковной Балашихи, в самом начале Восточного шоссе, случилось днем 30 января этого года. Как рассказал на заседании Реутовского гарнизонного военного суда выступавший в качестве свидетеля командир автобатальона, в этот день он решил проверить состояние диспетчерского пункта части, с которого осуществляется дистанционное управление находящимися в пути отдельными машинами и целыми колоннами. Тогда же, к ужасу проверяющих, выяснилось, что в пункте отсутствуют все восемь находящихся на балансе батальона мобильных диспетчерских центров (МДЦ 14Ц8004).

МДЦ 14Ц8004 является переносным устройством, которое выдается выезжающему в рейс командиру военно-транспортной колонны. С помощью МДЦ, подключенного к навигационной системе ГЛОНАСС, офицер контролирует передвижение всех подконтрольных ему на маршруте единиц техники (до 80 штук), а также передает необходимые данные на главный диспетчерский пункт в батальоне. Аппарат построен на базе влаго- и пылезащищенного промышленного планшета Panasonic Toughbook CF-D1, установленного в титановый корпус с пластиковыми накладками. Балансовая стоимость нового планшета, как заявил в суде представитель Минобороны, составляет около полумиллиона, а остаточная, с учетом амортизации,— 86 820 руб.

Между тем искать пропажу долго не пришлось: в тот же день начальник диспетчерского центра батальона сержант-контрактник Андрей Клюев честно признался командиру, что военное имущество в полном составе находится буквально в паре километров от части, в той же Балашихе, в комиссионном магазине «Победа» на Советской улице.

Как пояснил сержант, ему понадобились оборотные средства, чтобы делать ставки на спортивные мероприятия, поэтому мобильные диспетчерские центры пришлось формально продать, а по сути — заложить.

Комбата такое объяснение по понятным причинам не устроило, поэтому в тот же день автобатальон посетили представители гарнизонного военного следственного отдела Следственного комитета России. Разобравшись в ситуации, они установили, что сержант Клюев открыл счета в двух балашихинских букмекерских конторах 13 января, когда еще служил в должности дежурного диспетчера.

Как пояснили следствию свидетели, к началу года командование батальона стало готовиться к увольнению в запас действующего начальника центра. На его место готовили контрактника Клюева, поэтому за три дня до увольнения руководителя претенденту дали комплект ключей от центра и предоставили право неограниченного доступа туда, чтобы заранее освоился. Однако подготовка сержанту, как оказалось, и не требовалась: открыв центральную диспетчерскую, военный, по его словам, «взял с полки один из планшетов, положил его в свой гражданский рюкзак и в нем спокойно вынес аппарат через КПП за территорию части».

В тот же день контрактник заключил первый договор комиссии с «Победой». Как пояснили следствию продавцы-оценщики комиссионки, молодой человек сообщил им, что планшет принадлежит ему лично, и предоставил для оформления договора свой паспорт. Сомневаться в его словах не было никаких оснований, поэтому торговцы приняли планшет на реализацию, заплатив его владельцу 15 тыс. руб. наличными.

Точно по такой же схеме военный, как установило следствие, совершил в ближайшие две недели еще девять пеших рейсов из части в комиссионку на Советской. В каждый свой поход он брал один или два планшета, получая соответственно 15 тыс. руб. или 30 тыс. руб. за операцию, а всего, как установило следствие, сдал на реализацию 15 аппаратов.

Планшетов оказалось почти в два раза больше их балансовой численности, поскольку после получения причитающегося ему выигрыша в букмекерской конторе сержант сам же выкупал в «Победе» малоинтересные другим клиентам комиссионки МДЦ и возвращал их в часть.

При этом военный, как заявили сотрудники комиссионки, всегда исправно оплачивал не только стоимость самого товара, но и оказанные ему «услуги по хранению». Возможно, по этой причине клиенту Клюеву в «Победе» были рады в любое время суток: некоторые планшеты, как следовало из отчетных документов, он сдавал на реализацию в полночь и даже в час ночи.

Интересно, что уже через неделю после начала официального расследования ущерб был полностью погашен — очередная ревизия установила, что все восемь планшетов лежат на своих полках в диспетчерском центре. Залоговое имущество выкупил после очередного выигрыша и вернул на место сам его похититель. Господина Клюева тем не менее обвинили по двум статьям УК РФ. По версии следствия, первые пять рейсов в комиссионку автомобилист сделал, когда был еще простым диспетчером, то есть украл военное имущество (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Шестую же и все последующие ходки сержант произвел, став начальником диспетчерского центра, и совершил, таким образом, уже не кражу чужого, а растрату вверенного ему персонально имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

За эти преступления военный мог бы получить до шести лет колонии, однако суд отнесся к нему гуманно. Как следует из приговора, были учтены «молодой возраст, положительная характеристика по месту службы и спортивные достижения» сержанта Клюева.

Да и назначенная судом амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что автомобилист, хотя и находился в здравом уме и осознавал последствия своих поступков, не всегда мог контролировать их. Эксперты-психиатры зарегистрировали у контрактника «эмоционально-волевую неустойчивость» и «расстройство личности», выразившиеся в «патологическом влечении к азартным играм». Было установлено, что эта страсть солдата зачастую оборачивалась для него негативными «социальными последствиями в виде многочисленных долгов» и тем не менее он упорно и систематически в течение по крайней мере последних четырех лет делал ставки на спорт.

По итогам разбирательства сержанта признали виновным во всех инкриминированных ему преступлениях и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 35 тыс. руб.

Господину Клюеву, кроме того, было предписано оплатить в бюджет 2660 руб., потраченные на услуги его адвоката по назначению. По данным близкого к военному суду источника “Ъ”, все расчеты с государством осужденный уже произвел, используя все тот же рискованный, но вполне законный вариант пополнения личного бюджета.

Сергей Машкин