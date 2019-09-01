Израиль открыл ответный огонь по Ливану в ответ на ракетный обстрел своей базы

Ливан выпустил противотанковые ракеты в сторону еврейской военной базы на севере Израиля, сообщила еврейская армия. Израиль открыл ответный огонь в направлении источника атаки. Ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел.

«Хезболла» сообщила, что атака началась в 16:15. «Бойцы Хасан Збиб и Ясер Дахер уничтожили военный транспорт на дороге Сакна – Афифим. Есть погибшие и раненые»,— говорится в заявлении группировки. Израильская армия отметила, что удар ракеты пришелся на территорию рядом с армейской казармой. Ни одна из сторон не сообщает о количестве погибших и пострадавших. Позже местная газета Times of Israel со ссылкой на военных сообщила, что пострадавших в результате ракетного обстрела нет.

Газета также отметила, что об атаке было доложено премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху, который в сейчас проводит переговоры в Иерусалиме с президентом Гондураса.

Ранее Ливан обратился к Совбезу и генсеку ООН с просьбой оказать «эффективное» давление на Израиль после нарушения воздушного пространства Ливана. В нем содержится призыв обязать Израиль полностью выполнить положения резолюции 1701. Она среди прочего призывает Израиль и Ливан поддерживать «постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование».

За несколько последних дней Израиль нанес удары по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех этих атак одна — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Израиль ударил по Ирану по всем фронтам».