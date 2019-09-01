01 сентября, воскресенье
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В Брянской области умер избитый полицейским подросток

В Брянской области подросток погиб после того как его избил майор полиции, сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

СКР уточнил, что сотрудник полиции был уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Он находится под арестом.

По данным агентства «Брянские новости», конфликт между майором Денисом Тереховым и подростком произошел возле местного кафе, сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения.

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