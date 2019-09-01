Путин снова приедет Иркутскую область для проверки процесса восстановительных работ

Президент России Владимир Путин снова приедет в Иркутскую область, чтобы ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в регионе, сообщила пресс-служба Кремля. Также президент в день первого учебного года посетит школу в городе Тулун. Отметим, что президент приедет в область в третий раз за два месяца.

«Владимир Путин ознакомится с ходом восстановительных работ <…> и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения»,— говорится в сообщении Кремля.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек. В регион приезжал господин Путин, который раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной».

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».