СМИ: Швеция планирует ввести новые налоги для банков из-за опасений, связанных с Россией

Правительство Швеции намерено увеличить расходы на оборону с помощью новых налогов для банков, сообщили Bloomberg и Reuters. СМИ связывают это решение с опасениями, связанными с Россией.

Заявление о том, что налоги для банков планируется увеличить, сделала министра финансов Швеции Магдалены Андерссон. По ее словам, налоги позволят получить 5 млрд крон ($508 млн) в год шведской казне.

Министр финансов объяснила, что банки создают определенные риски для экономики, поэтому они должны вносить «больший вклад». Глава Минфина заявила, что во время кризиса банкам может понадобиться помощь государства, поэтому налоги надо платить уже сейчас. О том, каким образом будет взиматься налог, госпожа Андерссон пообещала рассказать позднее.

Заявление министра прозвучало, после того как правительство объявило о планах увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. По подсчетом кабинета министров, в 2022 году бюджет возрастет на 5 млрд крон ($508 млн), на аналогичную сумму в 2023 году и еще по 5 млрд крон в 2024 и 2025 годах.

Тогда министр обороны Петер Хультквист напомнил о «ухудшившейся ситуации с безопасностью» из-за конфликтов в Грузии в 2008 год и на Украине в 2014 году. В докладе (.pdf) министерства от 2018 года также шла речь об увеличении оборонного бюджета до $14 млрд в год к 2035 году. Это решение объяснилось тем, что Россия «показала, что готова использовать военные силы для достижения своих политических целей».

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