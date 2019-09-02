Александр Поветкин победил на будущее

Возвращение на ринг после длившегося почти год перерыва и операций на травмированных руках Александра Поветкина вышло удивительно удачным и многообещающим. На лондонской O2 Arena супертяжеловес, которому сегодня исполняется 40 лет, очень убедительно — в том числе благодаря оказавшемуся солиднее, чем можно было предположить, запасу энергии — одолел молодого британского бойца Хьюи Фьюри и теперь, кажется, собирается замахнуться на его куда более знаменитого кузена Тайсона.

Бой между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри венчал «андеркард» большого вечера, центральным событием которого была схватка с участием выдающегося украинского бойца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла со статусом лучшего легковеса (категория до 61,2 кг) на кону (Ломаченко взял верх с солидным перевесом). Но и второму по значимости поединку лондонского шоу много внимания уделили все следящие за боксом ресурсы. И прежде всего — именно благодаря выступлению Поветкина.

Перед этим боем ведь было не очень понятно, как его воспринимать, позиционировать, что ли. Как все еще элитного супертяжа, по ходу своей карьеры добиравшегося до чемпионского звания, а проигравшего только двум на момент пресечения с ним абсолютно неуязвимым бойцам — украинцу Владимиру Кличко и британцу Энтони Джошуа — и по-прежнему кипящего амбициями? Или как человека, после тяжелого нокаута от Джошуа в сентябре прошлого года, операций на больных локтях, в ветеранском возрасте потихоньку «плавно» сходящего? Лондонские события были внушительной гирькой на чаше весов в пользу версии первой.

Эта победа формально не может войти в список самых ярких и самых громких среди тех, что одержал Поветкин. Были поединки гораздо важнее и эффектнее! Но непростой контекст, конечно, сделал ее очень примечательной. В бою с бойцом почти вдвое моложе себя (Хьюи Фьюри нет 25 лет) и при этом достаточно матерым, рубившимся даже в чемпионских боях, Поветкин показывал, может, и не идеальный, с ошибками, но точно не ветеранский, намекающий лишь на стремление перед пенсией сорвать пару пристойных гонораров бокс. В нем находилось место всем фирменным его штучкам — наскокам, ударам на скачке, резким и невидимым боковым.

Но даже не это главное. К восьмому раунду, то есть после того, как позади осталось две трети поединка, комментаторы BBC, например, с удовольствием фиксировали пусть небольшое, но преимущество долговязого и вязкого Хьюи Фьюри, бившегося в «спойлерской» манере, когда цель — «поддушить» соперника, гася заранее попытки устроить перестрелку. И это преимущество вроде бы становилось все более и более явным, как раз потому, что Поветкин, такое возникло ощущение, уставал, «садился».

То есть от него на пороге 40-летия требовалось добавлять в концовке, в той части боя, которая для возрастных боксеров слишком часто превращается в проблему. И Александр Поветкин добавил, удивив даже матерого обозревателя ESPN Дэна Рафаэля. Да, собственно, мало кто предполагал, что он в состоянии вот так энергично отработать финальный отрезок, всегда врезающийся в память крепче остальных, искря даже в 12-м раунде.

А убедительный счет на трех судейских картах — 117:111 в пользу Поветкина — следовало для полноты картины разбавить еще кое-какими штрихами. Скажем, такой цифрой. Защита Поветкина действительно не смотрелась безупречной, но за весь бой он, по данным CompuBox, пропустил от Фьюри всего 82 удара — жутко мало, нанеся 105. И больше десяти за раунд не пропускал ни разу. А по-настоящему опасных ударов среди пропущенных, по сути, не было.

В общем, в костер интриги, связанной с ближайшим будущим Александра Поветкина, в Лондоне попало несколько свежих дров.

А сам он, говоря о нем в интервью, опубликованном промоутерской компанией «Мир бокса», сказал, что «хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри», то есть двоюродным братом Хьюи, куда более матерым и известным, справлявшимся с Владимиром Кличко, дотерпевшим до ничьей в поединке против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.

Старшего из двух боксеров с фамилией Фьюри, который сейчас готовится к бою со шведом Отто Валлином (он состоится 14 сентября в Лас-Вегасе), упомянул в разговоре с “Ъ” и глава «Мира бокса» Андрей Рябинский. «Мы хотим встретиться с Тайсоном Фьюри и уже ведем на эту тему переговоры»,— подтвердил он. И рассказал, что после боя с его кузеном Александр Поветкин выглядел недовольным собой, считая, что был чересчур закрепощенным, чересчур нацеленным на нокаутирующий удар: «Ходил мрачный в раздевалке, что-то бубнил». Тоже ведь неплохой штрих в споре об уровне амбиций.

Алексей Доспехов