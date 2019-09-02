Компаниям расписали тарифы

Стали известны тарифы для оплаты покупок по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) для торговых организаций и расчетов между банками. Максимальная комиссия составит 0,7%, но будут и категории с пониженной ставкой. Это существенно ниже действующих комиссий по эквайрингу, но банкиры считают, что утвержденные тарифы более выгодны для банков—получателей средств.

Банк России опубликовал тарифы СБП, которые система будет взимать при переводах средств как между физлицами, так и от физлиц в адрес юрлиц. Эти тарифы абсолютно одинаковые и определены не как проценты от суммы перевода, а в абсолютных величинах. Верхняя планка составляет 3 руб. за перевод от 6–600 тыс. руб. Нижняя граница оказалась на порядок меньше ранее анонсированных 50 коп. и равняется 5 коп. Впрочем, все переводы в адрес физических и юридических лиц до 1 января остаются бесплатными — Банк России денег за проведение платежей через СБП не берет.

Но это не значит, что получение платежей будет бесплатным для юрлиц. ЦБ брать плату с банков не будет, но с 1 октября торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут отчислять банкам до 0,4% или до 0,7% от суммы покупки, если платеж прошел через СБП (в зависимости от его назначения). Банки—получатели средств в свою очередь должны будут часть этой комиссии перечислять банкам-отправителям. В случае, если комиссия составляет 0,4%, банк-отправитель получит 0,2%, а при тарифе 0,7% — 0,5%.

Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения тарифов, в группу с тарифом 0,7% попадет в основном лакшери-сегмент, ювелирные, парфюмерные магазины и крупные покупки — авто и недвижимость.

При этом, по его словам, планируется ввести и максимальную комиссию, размер которой обсуждается. Однако он будет на порядок ниже того, что вводят для крупных покупок международные платежные системы с 1 октября — 10 тыс. руб.

«Мы видим заинтересованность в механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ритейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате товаров через СБП»,— отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили “Ъ”, что рассматривают СБП не просто как альтернативный вариант проведения платежей, но и как значимый шаг развития конкуренции в сфере безналичных платежей, который может способствовать снижению ставок и по традиционным, «карточным» операциям.

Сейчас, по данным участников рынка, средний размер комиссии при оплате картой для торговой точки составляет 1,5% (в него входят комиссии банков эквайера и эмитента и платежной системы). «Объявленный ЦБ уровень в 0,4% по категории потребительских товаров соответствует нашим ожиданиям»,— заявили в АКОРТ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил “Ъ”, что в сентябре с оплатой при помощи QR-кодов через СБП стартуют шесть членов ассоциации. Из них один интернет-магазин (Wildberries, см. “Ъ” от 22 августа) и пять омниканальных ритейлеров: «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Детский мир» и re:Store. «Это новые, современные технологии, и мы считаем, что они позволят развить новые качественные сервисы для наших покупателей и, самое главное, оплата через СБП позволит заметно увеличить безналичный оборот в стране»,— добавил он.

Промсвязьбанк уже провел первую реальную (не в рамках теста) трансакцию c2b. В магазине «220 Вольт» была куплена индикаторная отвертка за 59 руб. Операция проведена в рамках тестирования технологии, но уже понятно, что банки—получатели средств более заинтересованы в продвижении платежей в адрес юрлиц через СБП, чем отправители. Ведь они получают деньги на счет и еще часть платы от ТСП, причем в большинстве случаев это половина комиссии. В ВТБ согласны, что тарифы «в большей степени стимулируют банки-получатели». Но, подчеркнули там, важно, тарифы СБП существенно меньше текущего уровня банковских комиссий по эквайрингу карт международных платежных систем.

Максим Буйлов