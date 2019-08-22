СБП зашла в интернет-магазин

Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП): предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины. Однако в реальности сервис, который позволил бы физическим лицам оплачивать таким образом товары и услуги, будет доступен лишь к началу осени.

Как стало известно “Ъ”, банк «Русский стандарт» и интернет-магазин Wildberries должны 22 августа объявить о запуске с начала сентября оплаты заказов в онлайн-ритейлере по QR-коду с помощью системы быстрых платежей (СБП). «Мы активно готовимся к подключению системы быстрых платежей, так как видим ее высокий потенциал для потребителей и ритейла в целом»,— заявил “Ъ” руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. Правда, пока в интернет-магазине платежи будут приниматься не онлайн — это перспектива ближайшего будущего. «В Wildberries реализован торговый эквайринг в точках выдачи товаров»,— пояснили “Ъ” в банке «Русский стандарт». Клиент в пункте доставки сможет отсканировать QR-код, осуществить платеж и забрать оплаченный товар.

Интернет-компании заинтересованы в новой технологии. «Члены АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли.— “Ъ”) положительно относятся к системе СПБ и всячески поддерживают ее, потому что себестоимость ее использования намного ниже, чем у привычного эквайринга»,— сообщил “Ъ” президент ассоциации Артем Соколов. По его словам, 22 компании—члены ассоциации участвуют в пилотных проектах по внедрению платежей по QR-коду через СБП, а пять из них будут «запускаться в первой волне», то есть в начале сентября. По словам Владимира Бакина, «в будущем мы рассматриваем СБП в качестве основного платежного инструмента».

Первым торгово-сервисным предприятием (ТСП), готовым к приему платежей по QR-коду через СБП, был бар «Стрелка» (см. “Ъ” от 1 августа). Впоследствии ВТБ объявил, что в сентябре начнет пилотный проект, в рамках которого подключит к СБП один магазин сети «М.Видео» и один магазин сети «Эльдорадо». Теперь и интернет-магазины готовы с сентября принимать платежи через СБП. Таким образом, три направления ритейла объявили о готовности использовать новую систему расчетов.

Банки также отмечают достаточно высокий интерес со стороны своих клиентов-ТСП к приему платежей по QR-коду. «Банк активно начал подключать своих клиентов по эквайрингу начиная с августа, и уже сейчас мы видим заинтересованность торгово-сервисных предприятий в новой технологии»,— рассказали “Ъ” в банке «Русский стандарт». Промсвязьбанк планирует перейти от тестового режима в «боевой» в конце августа—начале сентября. «Сейчас мы активно предлагаем нашим клиентам участие в пилотном проекте, а также общаемся с несколькими крупными сетями»,— сообщил “Ъ” заместитель директора департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ Никита Хомутов.

Банк России 19 августа опубликовал указание, согласно которому вносятся изменения в положение «О платежной системе Банка России», касающиеся нюансов работы СБП для юридических лиц. Вступает в силу оно через десять дней после опубликования. Видимо, этим и объясняется тот факт, что пока ни один банк так и не подключил своим клиентам-физлицам функцию оплаты в ТСП по QR-кодам, хотя банки, которые технически могут это сделать, уже есть. Как сообщили “Ъ” в Национальной системе платежных карт (НСПК), уже четыре банка прошли сертификацию и подтвердили готовность предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки по QR-коду через СБП. По словам источника “Ъ”, речь может идти о банке «Ак Барс», ВТБ, Промсвязьбанке и СКБ-банке. При этом в ВТБ сообщили, что пока «какие-либо детали комментировать преждевременно», но «банк находится в стадии прохождения многоэтапной сертификации на отправку денег по QR-коду через СБП».

Как сообщили в НСПК, «сроки предоставления сервиса в рамках пилотного проекта клиентам банк определяет самостоятельно». При этом в банках ждут «отмашки» НПСК. По словам начальника отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольги Алексюк, до конца августа сотрудники банка будут тестировать сервис, чтобы «проверить все внутренние и внешние процессы». В момент массового запуска системы со стороны НСПК, добавила она, банк готов предоставить услугу широкому кругу клиентов.

Максим Буйлов