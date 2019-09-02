Alltech пытается выйти из газа

Как выяснил “Ъ”, группа Alltech Дмитрия Босова после выхода «Роснефти» из проекта «Печора СПГ» ищет покупателей на Коровинское и Кумжинское газоконденсатные месторождения. Изначально на их базе планировалось строительство СПГ-завода, но правительство так и не выдало ему лицензию на экспорт. Теперь месторождения будет сложно продать из-за ограниченного круга потенциальных интересантов.

Владелец группы Alltech Дмитрий Босов ищет покупателей на Кумжинское и Коровинское газовые месторождения в Ненецком АО, которые предназначались для проекта «Печора СПГ», рассказали три источника “Ъ” в отрасли. Запасы месторождений — 165 млрд кубометров газа и 5,6 млн тонн конденсата. Оценку активов они не указывают, но, по словам источников “Ъ”, месторождения предлагались в разное время широкому кругу потенциальных покупателей. Лицензии на месторождения принадлежат компании ООО «Евросевернефть» (100% у сингапурской CH Gas pte. ltd). Это последние оставшиеся у Alltech газовые активы в России, теперь группа в основном занимается углем («Сибантрацит»).

Проект «Печора СПГ» предполагал строительство на базе Кумжинского и Коровинского месторождений СПГ-завода мощностью 3,6–5 млн тонн. Но для этого нужно было получить право на экспорт СПГ, которое из частных компаний есть только у НОВАТЭКа.

После безуспешных попыток получить такое право самостоятельно господин Босов в 2015 году продал долю в 50,1% «Роснефти». Нефтекомпания собиралась расширить проект «Печора СПГ» до 10 млн тонн СПГ в год, купив Лаявожское и Ванейвисское месторождения в НАО. Однако эти месторождения на аукционе купил «Газпром», после чего «Роснефть», так и не получив для проекта права экспорта СПГ, в 2016 году стала рассматривать возможность создания на его основе газохимического производства. В сентябре 2018 года «Роснефть» вышла из проекта, заявив, что не видит перспектив его развития. Нефтекомпания тогда оставила за собой 1% в СП «РН-Печора СПГ» (которому принадлежали ООО «Евросевернефть» и ООО «Печора СПГ»), но СП в итоге было ликвидировано. Сейчас оба ООО на 100% принадлежат CH Gas.

С учетом того что за долгие годы проект так и не получил лицензию на экспорт СПГ, вероятность строительства на базе месторождений СПГ-завода минимальна. Еще в 2013 году Дмитрий Босов думал о монетизации газа через производство удобрений либо выпуск жидкого топлива, но эти варианты были признаны нерентабельными. Ресурсная база с этих месторождений может заинтересовать компании, которые занимаются проектами в газохимии, уверен Карен Дашьян из Advance Capital, среди интересантов могут быть структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом и Романом Троценко. Представители Дмитрия Босова, НОВАТЭКа и Романа Троценко не ответили “Ъ”.

НОВАТЭК думает над возможностью строительства метанольных мощностей в Сабетте на Ямале, чтобы монетизировать относительно небольшие объемы газа, которых недостаточно для создания на их базе завода по сжижению. Однако собеседники “Ъ” в отрасли сомневаются, что НОВАТЭКу будут интересны активы в НАО — сравнительно небольшие, удаленные от инфраструктуры и вне зоны основной деятельности компании. По их мнению, логичным покупателем мог бы стать «Газпром», который собирается привлечь ЛУКОЙЛ для освоения Лаявожского и Ванейвисского месторождений.

Дмитрий Козлов