Губернатор штата Южная Каролина объявил режим ЧС в связи с ураганом Дориан

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил режим ЧС из-за урагана Дориан. Сообщение об этом опубликовано на сайте управления по чрезвычайным ситуациям штата.

Сам губернатор призвал жителей Южной Каролины проявлять бдительность и готовиться к возможным последствиям стихии. «Учитывая силу и непредсказуемость шторма, мы должны быть готовы к всем возможным сценариям. Команда Южной Каролины работает круглосуточно, чтобы быть готовой, если это потребуется»,— написал он в Twitter.

Накануне Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных). Ожидается, что Дориан достигнет берегов полуострова Флорида к вечеру понедельника. Если прогнозы метеорологов оправдаются, Дориан может стать самым сильным ураганом, обрушившимся на Флориду с 1992 года, когда сюда пришел ураган Эндрю.

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу ради подготовки к стихийному бедствию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».