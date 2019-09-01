Зеленский заявил о договоренности встретиться с Путиным в рамках «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита в «нормандском формате». «Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз — это будет наша в "нормандском формате" личная встреча, нашей стороной она была запланирована»,— заявил он в интервью телеканалу «1+1» (цитата по «РИА Новости»). Предположительно, встреча пройдет в сентябре.

Господин Зеленский полагает, что в присутствии западных лидеров «мы можем договориться и подписаться, что самое важное».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре. «Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте (саммита.— “Ъ”), что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре»,— сказал он.

Президент Франции не назвал конкретные даты проведения встречи. Он отметил, что обсудил план саммита с господами Путиным и Зеленским.

Что украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.