МАКС-2019 посетили за день рекордные 203 тыс. человек

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском в эту субботу посетили 203 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Это стало абсолютным рекордом по числу посетителей за один день.

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг и госкорпорация «Ростех». Авиасалон посетили президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках МАКС-2019 состоялась мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300, разработанного корпорацией «Иркут». Самолет, на создание которого уже было потрачено 158 млрд руб., может стать альтернативой Boeing 737 MAX 8.

Подробнее о президентском визите на авиасалон читайте в материале “Ъ” «“Коровка” на доверии».

О том, как доработка нового самолета сдвинула его сертификацию на год, читайте в материале “Ъ” «МС-21 увяз в узлах».