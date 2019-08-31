В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) произошло нападение на прохожих. Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
??VILLEURBANNE (69) / Attaque au couteau a #Villeurbanne, commune collee a #Lyon, bilan a 18h30 :— Pure. (@PureTele) August 31, 2019
? 1 mort
?? 9 blesses dont 3 graves
? 1 homme interpelle
?? 1 autre recherche
Video de l’interpellation d’un homme par des passants ?? pic.twitter.com/Izu4PHAlGT
Преступник был задержан прохожими и сдан полиции. Он сообщил о себе, что он уроженец Афганистана 1986 года рождения, пытавшийся получить во Франции статус беженца. Убит молодой человек 19 лет, трое раненых находятся в тяжёлом состоянии
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