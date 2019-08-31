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В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) произошло нападение на прохожих. Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.

Преступник был задержан прохожими и сдан полиции. Он сообщил о себе, что он уроженец Афганистана 1986 года рождения, пытавшийся получить во Франции статус беженца. Убит молодой человек 19 лет, трое раненых находятся в тяжёлом состоянии

Алексей Тарханов, Париж


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