Роллы дорого обошлись

Областное СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после массового отравления роллами от самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». В начале текущей недели в социальных сетях появилась информация о госпитализации 30 человек с пищевым отравлением. По последним данным, пострадало 63 человека. Как установил следственный орган, продукция компании не отвечает требованиям безопасности. Как поясняют юристы, виновным грозят штрафы до 300 тыс. руб. и сроки до двух лет.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ после массового пищевого отравления жителей Самары. Как выяснилось, причиной стали роллы из службы доставки «Фарфор». «Сотрудники ООО “Ресторан “Форфор” в Самаре” осуществили хранение, производство и сбыт продовольственных товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»,– написали в следственном органе.

Первые сообщения об отравлении и госпитализации людей появились в начале недели в социальных сетях. На информацию отреагировал областной следственный комитет, начав доследственную проверку. Проверять предприятие также начал региональный Роспотребнадзор. Как там позже уточнили, причиной отравления стала сальмонелла. По информации надзорного органа, пострадало 48 человек, 24 человека госпитализированы в городскую клиническую больницу №5. Деятельность ООО «Ресторан “Фарфор” в Самаре» приостановлена. По последним данным следственного комитета, среди пострадавших 63 человека.

Судя по информации на сайте «Фарфора», компания работает на рынке восемь лет и специализируется на доставке роллов и пиццы. Заведения сети расположены в 89 городах страны. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ресторан “Фарфор”в Самаре» создано в 2013 году. Собственниками организации являются Даним Панюшкин и Тимур Ханбиков. Выручка компании в 2017 году превысила 63 млн руб., прибыль составила 109 тыс. руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

Центральный офис «Фарфора» дал пояснения в собственной группе« ВКонтакте». Как написали в головной организации, были нарушены внутренние стандарты сети и правила СанПиН. Выявлено, что «стандарты применялись выборочно, формально и с глубоким попустительством». Кроме того, компанией установлено, что «разрешительная и сопроводительная документация либо отсутствовала, либо внедрена формально. Персонал самарского филиала не был знаком с действующими стандартами. Все его работники имеют медицинские книжки, но трое из них не проходили плановый медосмотр». «Центральный офис признает и свою ошибку в работе, так как не был обеспечен должный контроль за исполнением передаваемых стандартов. На данный момент вырабатываются меры усиления контроля на территории всей деятельности сети»,– написала команда «Фарфора».

Как говорит руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, уголовную ответственность могут понести как работники, отвечающие за соблюдение соответствующих правил, так и должностные лица, допустившие нарушения. Виновное должностное лицо может быть оштрафовано на 300 тыс. руб. или лишиться свободы на срок до двух лет.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, не исключается возможность возникновения и административного дела. «Юридическое лицо, предоставляющее услуги общепита в конкретном ресторане, может быть привлечено к административной ответственности по статье 6.6 КоАП. Она предусматривает штрафы в размере от 30 до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,– пояснил юрист.

Алена Смирнова