Москвичи вернулись в торгцентры

Активные маркетинговые акции ритейлеров и холодное лето заставили покупателей вернуться в торговые центры. Отражающий динамику их посещаемости Shopping Index по итогам сезона в Москве вырос на 5%. Но самим магазинам увеличить оборот это не помогло: посетители все чаще воспринимают магазины просто как витрины, а реальные покупки делают онлайн.

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в Москве по итогам лета (27 мая—25 августа) увеличился на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят в Watcom Group. В компании указывают, что положительная динамика относительно прошлого года в диапазоне от 1% до 7% весь летний период прослеживалась еженедельно. Этот тренд может стать новым для рынка торговой недвижимости. С 2015 года на фоне снижения потребительской активности посещаемость торгцентров показывает в основном негативную динамику.

Рост интереса к торгцентрам уходящим летом президент Watcom Роман Скороходов связывает с аномально холодной погодой и активными промоакциями со стороны ритейлеров.

«Посетители стали посещать больше магазинов, устав от экономии»,— отмечает он.

Тенденцию подтверждают и сами ритейлеры. Гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин среди основных факторов помимо плохой погоды выделяет активную работу торговых центров по привлечению покупателей — конкурсы, совместные с ритейлерами акции и мероприятия. Дополнительным фактором он называет эффект низкой базы: летом прошлого года многие отказывались от посещения торгцентров из-за чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Но, следует из данных Watcom, наиболее активный еженедельный рост Shopping Index на 5–7% в этом году наблюдался в период с 15 июля по 25 августа — в 2018 году к этому времени ЧМ уже завершился.

Несмотря на активность покупателей, заработать на них ритейлерам не удалось.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева утверждает, что, по данным исследования компании, обороты большинства арендаторов крупных торговых центров этим летом не выросли. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко не видит в этом ничего удивительного: трафик в торговых центрах растет на фоне интереса потребителей к новым развлекательным и креативным форматам.

Об этом же говорят операторы торговых центров. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов указывает, что если с точки зрения развлекательно-рекреационной функции объекты вызывают у покупателей стабильно растущий интерес, то их взаимоотношения с самими арендаторами меняются.

«Сейчас все более активно работает модель "пришел — посмотрел — заказал онлайн"»,— говорит он. По словам господина Ванчугова, офлайновые магазины ритейлеров все чаще воспринимаются как витрина, в то время как реальные продажи перераспределяются в пользу интернет-площадок.

Руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александр Чиркаев не ждет снижения посещаемости торгцентров в ближайшее время: начинается высокий покупательский сезон. «В конце августа трафик традиционно высокий, за ним следует относительно спокойный сентябрь, а период с октября по декабрь — самый активный для всех торговых центров без исключения»,— рассказывает он. Тем не менее привлекательность торгцентров для инвесторов снижается. По итогам первого полугодия, согласно данным Cushman & Wakefield, ввод такой недвижимости в России оказался минимальным за последние три года (см. “Ъ” от 26 июня). Госпожа Никитенко считает, что ждать увеличения ввода объектов на фоне роста трафика не стоит. «Поток далеко не всегда конвертируется в товарооборот и приводит к росту ставок, для этого необходимо увеличение уровня реально располагаемых доходов и улучшение индекса потребительской уверенности»,— объясняет она.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков