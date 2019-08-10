Торговля прирастает ресторанами

На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах. Такая политика позволяет операторам последних привлечь дополнительный трафик и удержать покупателей. На рынке офисной недвижимости продолжается планомерный рост ставок.

Гастрономический прирост

Все большее влияние на рынок коммерческой недвижимости начинают оказывать операторы общественного питания. Руководитель направления стрит-ритейла CBRE Юлия Назарова рассказывает, что за первое полугодие в Москве появились 46 новых ресторанов и кафе. Это 41% от всех открытий в сегменте стрит-ритейла. В Санкт-Петербурге ситуация еще более впечатляющая: только за первые полгода здесь появились 70 новых заведений. Госпожа Назарова объясняет, что сейчас наиболее активно на улицах развивается формат «кофе с собой». За счет активной ротации арендаторов доля свободных площадей остается на низком уровне.

Так, в Москве, согласно расчетам CBRE, сейчас пустуют в среднем 7,7% помещений, это минимальный уровень за последние три года.

В Санкт-Петербурге, по данным компании Maris, в центральной части города вакантны 5% площадей, на Петроградской стороне — 10%.

Активная экспансия заведений общественного питания влияет и на рынок торговых центров. Заместитель руководителя отдела исследований JLL Владислав Фадеев рассказывает, что управляющие Санкт-Петербурга сейчас активно наращивают в комплексах долю общепита. Эксперт уверен, что во многом это делается для увеличения времени, которое посетители проводят в торговых комплексах. Похожая тенденция существует и в Москве. Как следует из подсчетов Knight Frank, реконцепцию в нынешнем году проходят 16 существующих в Москве торгцентров. Во всех них увеличиваются зоны развлечений и общественного питания. В торговых комплексах активно развивается популярный сегодня формат фудхоллов. Только в июле в петербургском «Сити молл» открылось панорамное пространство City Food, а в московской «Океании» заработал Eat Market. Уровень вакантности в торговых центрах Москвы согласно прогнозам JLL достигнет 4,9%, а в Санкт-Петербурге не превысит 4%.

Стоимость аренды помещений стрит-ритейла в основных торговых коридорах Москвы Уровень вакантных площадей Средние ставки аренды Улица 2 кв. 2019 Изменение в процентных пунктах к 2 кв. 2018 г. руб./ кв.м /год Изменение (в %) к 2 кв. 2018 г. Мясницкая 4,40% 1,1 п. п. 85 000 6,30% Никольская 6,50% 1,3 п. п. 140 000 -6,70% Большая Дмитровка 2,10% -6,4 п. п. 90 000 0,00% Патриаршие пруды 9,00% 3,2 п. п. 140 000 7,70% Арбат 6,50% 1,3 п. п. 105 000 0,00% Тверская 2,60% -2,0 п. п. 85 000 -15,00% Пятницкая 7,70% 0,6 п. п. 70 000 -12,50% Садовое кольцо 8,50% -1,0 п. п. 70 000 0,00% Петровка 8,70% -2,9 п. п. 150 000 0,00% Кузнецкий Мост 11,10% 1,4 п. п. 155 000 3,30% 1-я Тверская-Ямская 11,00% -3,5 п. п. 70 000 -6,70% Столешников переулок 11,10% 0,0 п. п. 205 000 0,00% Новый Арбат 6,50% -5,7 п. п. 110 000 4,80% открыть таблицу в новом окне Источник: данные CBRE.

Офисная стабильность

Рынок офисной недвижимости находится в стадии комфортного восстановления, свидетельствуют данные Colliers International. Региональный директор департамента офисной недвижимости компании Вера Зименкова рассказывает, что в Москве на фоне стабильного спроса у арендодателей сейчас сохраняется возможность повышать ставки, даже несмотря на увеличивающийся объем предложения. Как следствие, по итогам первого полугодия средняя стоимость аренды офисов класса А составила 26,6 тыс. руб. за кв. м в год, увеличившись на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Офисы В класса за тот же период подорожали на 2,2%, до 14 тыс. руб. за кв. м в год. Но госпожа Зименкова добавляет, что в центре города эта тенденция заметнее. Так, офисы внутри Садового кольца за первое полугодие подорожали на 6%, Бульварного — на 4%.

Госпожа Зименкова предполагает, что по итогам года аренда офисной недвижимости подорожает на 5%. Но в центральной части города по ее прогнозам динамика останется более выраженной. Продолжающийся рост цен на офисы во многом обеспечивает активность арендаторов.

«В результате довольно низкого ввода за последние три года и сокращения доли свободных площадей в ликвидных локациях крупные компании активно рассматривают и подписывают договоры аренды еще до окончания строительства»,— рассказывает госпожа Зименкова.

В качестве примера она приводит сделку по аренде «Тинькофф» 68 тыс. кв. м в МФК «Акватория», строительство которого должно завершиться только в 2022 году.

Александра Мерцалова