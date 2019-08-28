«Краснодар» вылетел в Лигу Европы

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и в ответном матче раунда play-off футбольной Лиги чемпионов. После поражения в гостях со счетом 0:4 российский клуб уступил на своем поле 1:2, хотя ему удалось забить быстрый гол и заронить слабую надежду на благополучный исход противостояния. Не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов и составить компанию там «Зениту» с «Локомотивом», краснодарцы продолжат выступление на групповом этапе Лиги Европы.

Результат первого матча c «Олимпиакосом» не оставлял «Краснодару» практически никаких шансов на успех по сумме двух встреч и выход в основную сетку Лиги чемпионов. Тем более, что кубанцы не только пропустили в Пирее четыре безответных мяча, но и понесли очередную существенную кадровую потерю в лице французского новичка Реми Кабелла, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок. Напомним, также в списке травмированных находятся Виктор Классон, Юрий Газинский, Александр Мартынович и Ари. Да и соперник показался очень крепким орешком: совсем неслучайно греческий клуб не пропустил ни одного гола в шести встречах нынешнего сезона.

Тем не менее «быки» надеялись на чудо, высказываясь в том ключе, что если удастся быстро открыть счет, то все будет возможно. А нападающий Магомед-Шапи Сулейманов заявил на предматчевой пресс-конференции: «Несмотря на крупное поражение в гостях, считаю, что в нашей паре не все еще решено. Я верю в камбэк. В истории еврокубков такая разница отыгрывалась, и не раз. Нам нужно выйти с запредельным настроем и отдать все силы на поле». Не теряли надежды и болельщики «Краснодара», раскупившие все билеты на ответный матч.

Впрочем, и «Олимпиакос» настраивался самым серьезным образом. «Нам надо играть так, словно нет этого гандикапа в четыре мяча,— говорил его главный тренер Педру Мартинш.— Надеюсь, ребята это понимают и психологически правильно подготовятся к игре. 4:0 — отличный задел, поэтому ни в коем случае нельзя упускать такое преимущество. Нужно постараться без проблем выйти в групповой этап Лиги чемпионов».

Естественно, «Краснодар» сразу перешел в наступление и уже на второй минуте провел хорошую атаку — Вандерсон пробил в створ ворот после стенки с Даниилом Уткиным. Вскоре из неплохой позиции удар нанес Маркус Берг, но промахнулся. «Олимпиакос» ответил мощным залпом Даниэла Поденсе, и занявший пост номер один Станислав Крицюк не без труда отвел эту угрозу. А на 10-й минуте хозяева забили тот самый быстрый гол, который был обязательным условием их игрового плана. Снова сработала связка Вандерсон—Уткин, и россиянин послал мяч в сетку с передачи бразильца. Увы, тут же «Краснодар» позволил гостям восстановить равенство, забыв в штрафной площади Юссефа Эль-Араби. Любопытно, что он в последний момент заменил Мигеля Герреро, получившего повреждение на разминке.

Пропущенный гол лишь усугубил и без того критическое положение кубанцев. Теперь им нужно было забивать еще пять мячей. Они, конечно, не бросили играть. На 15-й минуте опасно бил со «стандарта» Сулейманов, но потом «Олимпиакосу» удалось успокоить ситуацию у своих ворот. Более того, «Краснодар» поджидала еще одна неприятность. После жесткого столкновения с оппонентом почувствовал недомогание активный Сулейманов и не смог продолжить матч, так что вместо него на поле вышел Юнес Намли. Реактивировать команду пытался мобильный Вандерсон, однако до перерыва счет так и не изменился.

Изменился он в дебюте второго тайма, и не в пользу «быков». На 48-й минуте прострел Матьё Вальбуэна замкнул Эль-Араби. В общем-то и по ходу ответной встречи бросалось в глаза, что «Олимпиакос» в этой паре больше заслуживает участия в Лиге чемпионов. Поведя 2:1, гости уверенно контролировали игру и создали еще несколько голевых моментов. Разумеется, все это происходило на фоне заметного падения мотивации у футболистов «Краснодара». Ведь стало окончательно понятно, что никакого «камбэка» не будет. Победа хозяев с результатом 7:2 была физически невозможна. Разве что имело смысл побороться просто за победу, но в итоге они не добились даже ничьей. Хотя Иван Игнатьев ударом со «стандарта» заставил реагировать голкипера «Олимпиакоса» Жозе Са. Ну а заканчивался матч уже при полном превосходстве греческого клуба, который выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Краснодар» отправится в Лигу Европы.

Александр Ильин