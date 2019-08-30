«Молот-Прикамье» занял последнее место на турнире в Альметьевске

«Молот-Прикамье» потерпел третье подряд поражение на турнире ко дню работников нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске. В своем заключительном поединке пермский клуб уступил «Дизелю» (Пенза) с крупным счетом 1-5. Единственный гол у пермяков на счету Валерия Васильева. Ранее в этом же турнире «Молот» уступил «Нефтянику» Альметьевск 0-6 и «Торосу» Нефтекамск 1-3. Не набрав ни одного очка, подопечные Павла Десяткова заняли последнее место. Ранее пермский клуб одержал победы на турнирах в Ижевске и Перми.

Предсезонная подготовка команды завершена. 5 сентября стартует десятый юбилейный чемпионат ВХЛ. «Мологт-Прикамье» откроет его матчем на своем льду против «Зауралье» Курган 6 сентября.