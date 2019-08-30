Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате» 2 сентября

На встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» Россию представит помощник президента Владислав Сурков. Встреча состоится 2 сентября в Берлине.

Владислав Сурков с 1999 года работал заместителем руководителя администрации президента, с 2004 года совмещал с должностью помощника президента. В 2008 году его назначили первым заместителем руководителя администрации президента. Также он работал вице-премьером и руководителем аппарата правительства РФ. В 2013 году его назначили помощником президента по вопросам развития Абхазии и Южной Осетии. Известно, что он занимался урегулированием ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик. Он участвовал в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения минских соглашений.

«Я вам стопроцентно говорю, что второго числа, в понедельник, намечена встреча. Она подтверждена»,— рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков (цитата ТАСС). Советники на встрече будут заниматься «вопросами урегулирования украинского кризиса» и рассмотрят возможность подготовки к саммиту в «нормандском формате».

Господин Ушаков не смог сказать, когда пройдет встреча самих лидеров России, Украины, Германии и Франции. Он не против того, чтобы провести ее на территории Франции по предложению президента страны Эмманюэля Макрона. До встречи «нужно провести очень тщательную домашнюю работу по его подготовке», заявил помощник президента.

«По итогам саммита "семерки" (G7) в Биаррице появились сведения о том, что якобы этот саммит будет проведен в сентябре этого года, потом появились различного рода ремарки о том, что этот саммит будет проведен в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал»,— объяснил Юрий Ушаков.

Инициатором встречи в Берлине выступил президент Украины Владимир Зеленский. Недавно Украина перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, добилась разведения сил в районе Станицы Луганской, а также пытается активизировать «нормандский формат».

О том, чего украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.