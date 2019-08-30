В Google обнаружили «слабости» Apple

Пользователи iPhone в течение двух лет рисковали своими данными. Аналитики компании Google выяснили, что в операционной системе iOS долгое время была серьезная уязвимость. До февраля этого года благодаря ей хакеры могли загружать на устройства от Apple вредоносное ПО и красть личную информацию. Сколько именно вредоносных ресурсов удалось обнаружить, в Google не уточнили. Но жертвами атак могли стать несколько тысяч владельцев iPhone еженедельно. Речь идет о десятой-двенадцатой версиях iOS.

Хакеры могли заполучить сразу все возможные пароли владельцев iPhone, отмечает соавтор YouTube-канала Droider.ru Борис Веденский: «Есть самые разные сценарии использования этой уязвимости, есть вероятность того, что злоумышленники получили данные, хранящиеся в браузере Safari — геолокацию, кэш.

Хакеры также могли украсть данные из Keychain — системы хранения паролей и логинов для различных сервисов внутри iOS.

Так что утечка, возможно, привела к тому, что злоумышленники получили доступ к аккаунтам в соцсетях. Компании восприняли эту угрозу очень серьезно».

Подобные недостатки всегда есть в любой операционной системе, но не факт, что эта уязвимость могла реально кому-то навредить, считает главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов: «У абсолютно каждого высокотехнологичного устройства есть “дырки”. Другой вопрос, что добраться до них можно с помощью очень сложной последовательности, создать которую практически невозможно. Такая опасность была, тем более что Apple косвенно это признало, они все закрывали апдейтами. Google, кстати, ежемесячно выпускает обновления безопасности для Android, точно также поступает и Apple. Если бы речь шла о взломе iOS или Apple Pay, СМИ бы подняли шумиху, но ее не было, так что могу предположить, что речь шла именно о выявленной проблеме, которая была объявлена в узком кругу. Да, уязвимость сущесмтвует, но чтобы ее использовать во благо или во зло, нужно приложить титанические усилия».

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Наличие недостатков в своей операционной системе признавал и сам Apple. В феврале этого года в компании заявили, что в среднем один из пяти обнаруженных недостатков был неизвестен разработчикам компании.