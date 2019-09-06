Микротоковая терапия, аппарат Biogenie

Центр «Белый сад»

В этой программе используются низкочастотные биотоки, ионизированная косметика Biogenie и лимфодренажный массаж. Ее цель — детокс и улучшение обменных процессов на клеточном уровне, стимуляция активности фибробластов, ускорение распада меланина (что способствует выравниванию тона кожи). В результате кожа должна получить дополнительное питание и увлажнение, а ее тонус восстановиться. Процедура довольно простая. На обрабатываемую зону наносится маслянистый раствор, а на спонжи аппарата специальная сыворотка. Выбор сыворотки индивидуален, но в каждой из них содержатся натуральные ингредиенты и растительные экстракты (например, экстракт голубого лотоса, орхидеи, эдельвейса, азиатской центеллы, дикой розы, алоэ вера, календулы), а также эластин морского происхождения, гиалуроновая кислота, полученная путем биоферментации, и коллаген растительного происхождения. Аппаратные токи действуют мягко и безболезненно, что дает возможность использовать этот метод для таких чувствительных зон, как губы и веки. Питательные вещества проникают в эпидермис естественным путем — целостность кожных покровов не нарушается, поэтому неприятных ощущений во время сеанса нет. Возможно лишь легкое покалывание, но в целом процедура скорее приятная и расслабляющая. Завершает программу лимфодренажный ручной массаж.

Есть разные варианты программ — от 15-минутных «экспресс» до «SOS-восстановления», которое занимает 1,5 часа. Стандартный курс предполагает четыре-шесть процедур с недельным интервалом, но эффект заметен уже после первой. Как у любой другой терапии, связанной с воздействием тока, у Biogenie есть противопоказания — лактация и беременность, онкологические заболевания, недавно перенесенный инсульт и индивидуальная непереносимость.

Тулиевый лазер LaseMD Lutronic

Клиника «VerNa3»

Тулиевый лазер создает постоянную волну, которая способна проникнуть глубоко в кожу, не травмируя при этом ее поверхностный слой, а значит — сохраняя ее барьерные функции. Поэтому сама процедура максимально комфортна, специальный уход за кожей после сеанса не нужен, а все процессы регенерации происходят внутри. LaseMD Lutronic — это не просто тулиевый лазер, к нему добавлены космецевтические ампулы с сыворотками. Лазер создает множество микроканалов, что позволяет компонентам сыворотки легче проникать глубоко в кожу. Микроканалы мягко закрываются, а молекулы действующих веществ остаются внутри и продолжают работать. Всего ампул шесть (пять для кожи лица, одна для кожи головы), и с их помощью можно бороться с нарушением пигментации, старением кожи, замедлением роста волос, их выпадением и себореей. Тулиевый лазер позволяет и лечить акне в активной стадии — лазерный луч обладает мощным бактерицидным действием и сразу же подсушивает воспаленные участки. Перед процедурой специальной подготовки (обезболивания) не нужно, только демакияж. Пока подобранную врачом ампулу с сывороткой активируют в центрифуге аппарата, в течение шести минут лицо (или кожа головы) обрабатывается тулиевым лазером. Затем на кожу густо наносят содержимое ампулы, а сверху — успокаивающую питательную тканевую маску. Через 15 минут, когда маску снимают, на коже нет ни покраснений, ни корок, ни отечности. Она подтянута и более светлая, а поры сужены. Остатки сыворотки можно взять с собой, но использовать ее нужно в течение двух дней. Процедуры делают с интервалом в месяц, количество зависит от сложности случая (обычно две-четыре).