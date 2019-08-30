«Университету в яме» не дали шансов

Полицейские закрыли общественное пространство «Яма» на Хохловской площади, правда, только на один день. 30 августа студенческие объединения хотели провести в амфитеатре лекции и политические дискуссии, однако в МВД заявили, что мероприятие не согласовано, а, значит, угрожает безопасности граждан, и по этой причине «Яму» решили закрыть. Заявку на проведение митинга подали на прошлой неделе — в мэрию обратились несколько студенческих организаций, которые планировали акцию против политического давления на университеты. Власти заявку не одобрили.

Вместо митинга студенты решили провести культурное мероприятие «Университет в яме» с концертом и «круглым столом» на актуальные темы, сообщил “Ъ FM” один из организаторов мероприятия Алексей: «19 августа мы подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга 30 августа. Там значилось несколько мест, в том числе и “Яма” на Хохловской площади. На четвертый день не из мэрии, а из префектуры СВАО — в этом округе значилась одна из альтернативных ближайших площадок — пришла какая-то непонятная отписка, в которой говорилось, что мы нарушили порядок подачи уведомления и должны были обращаться не в мэрию, а в префектуру Северо-Восточного административного округа. После этого мы пошли в суд, но он встал на сторону правительства Москвы и префектуры, в результате митинг нам не согласовали.

После этого мы решили, что раз нам не дают провести акцию, мы будем делать образовательно-развлекательные мероприятия наподобие тех, которые проходят в “Яме” на Хохловской площади, где практически каждую пятницу либо играют музыканты, либо проходят лекции. Так, выступали, например, урбанисты и даже священники. Это никак не согласовывалось с префектурой. Самое главное недопонимание с органами правопорядка заключается в том, что они рассматривают это мероприятие как политическую акцию, хотя мы после суда подчеркиваем, что оно — образовательно-развлекательное. Мы хотели организовать лекции на историческую тему, небольшой концерт, а также "круглый стол" с представителями разных исторических организаций. “Яму” уже оградили с самого утра, перекрыв забором, и там дежурят полицейские».

«Яма» уже не первый раз оказывается в центре скандала. С июня этого года там стали регулярно проводить совместные рейды активисты движения «Лев против» и полицейские, которые задерживали посетителей «Ямы», как правило, за распитие спиртного и курение в общественных местах. В итоге московские власти решили огородить «Яму» трехметровым забором и закрывать туда доступ на ночь и в праздничные дни. Историк и урбанист Павел Гнилорыбов считает, что конфликт можно было бы решить иначе: «Московская “Яма” — это уникальный для нашего города пример общественного пространства, прямых аналогов ей пока в Москве нет. Мы привыкли к тому, что есть парки, скверы, площади, но амфитеатр, который возник в районе бывшей Хохловской площади, — это нечто другое.

И у силовиков, которые разгоняют митинги, и у общественных псевдоактивистов, которые пытаются наводить порядок, ломается шаблон, нет матрицы поведения, как действовать в таких ситуациях.

Особенность пространства в том, что место и люди, которые там находятся, удивительно совпали. После того, как район Ивановской горки, Китай-города, Покровки, Маросейки стал ресторанным, и там появились корпуса Высшей школы экономики, туда стала стекаться молодежь. Соседние Чистые пруды они не воспринимали как свою территорию, поэтому и возникла “Яма”. Такие примеры есть и в Вене, и в Париже, и в испанских городах, когда место как бы “выключается”, и действительно можно себе позволить некоторую слабоалкогольную свободу. Конечно, можно было бы найти компромисс, но московская власть, к сожалению, решила действовать дубинками».

Как «Яму» открыли для посещения после реконструкции Читать далее

Организаторы мероприятия в “Яме” сообщили “Ъ FM”, что все равно намерены его провести и ищут альтернативные площадки и форматы.

Илья Сизов, Глеб Силко