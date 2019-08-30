К Крымскому мосту достраивают скоростную трассу

К Крымскому мосту могут проложить скоростную трассу — в правительстве обсуждается идея строительства новой бесплатной магистрали между Краснодаром и Крымским мостом, сообщает газета «Ведомости». Сейчас по этому маршруту проходят две дороги, но на обеих летом образуются серьезные пробки. Новая магистраль должна соединить Темрюк с местом пересечения дороги А-289 с еще одной будущей трассой — Дальнего западного обхода Краснодара.

Строительство новой трассы назрело давно, уверен доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге: «Разделить местное движение, которое сегодня существует, и движение транзитное, это правильно. Транзит должен идти отдельно, в таком случае обеспечится высокая пропускная способность и минимум ДТП, также будет проще организовывать движение. При том, что издержки не будут существенно больше, чем при реконструкции существующей дороги, по которой надо сохранять движение».

Маршрут новой дороги пока окончательно не определен, но предположительно ее протяженность составит 128 км. Завершить работы планируется в 2022 году. Во сколько обойдется трасса, которую планируется строить по госзаказу, пока неясно. «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к «Автодору», пишут, что один километр новой магистрали будет стоить 1 млрд руб. Такая сумма вполне реальна, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, в отличие от сроков строительства: «Единица измерения дорожной цены — это один километр/одна полоса. Если брать среднюю стоимость, то за три последних строительных сезона один километр одной полосы обходился в 120-150 млн руб. Тесная четырехполосная дорога хорошей категории будет стоить 500-600 млн руб. в среднем. Теперь сделаем поправку на обстоятельства: дорога географически проходит в сложной местности, так что цифра 1 млрд руб. не кажется мне фантастической. Вместе с тем, завершить проект в 2022 году просто нереально, а вот в 2024-м — вполне».

Ожидается, что план строительства новой трассы будет представлен в докладе «Автодора» Минтрансу 10 сентября.

Андрей Загорский