Дальний Западный обход Краснодара начнут строить осенью 2019 года

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Работы по строительству Дальнего Западного обхода Краснодара стартуют уже осенью этого года. Об этом сообщил и.о. директора краснодарского филиала ГК «Автодор» Роман Оветченко на встрече с краевыми властями. По его словам, на сегодняшний день уже завершено проектирование новой объездной дороги кубанской столицы и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Дальний Западный обход Краснодара свяжет трассы М-4 «Дон» и А289(Краснодар – Славянск-на-Кубани – Таманский полуостров), чтобы позволить автомобилистам, движущимся по М-4в сторону Крыма, объехать городскую агломерацию, а также зоны перспективной застройки. На дороге протяженностью чуть более 50км будет четыре полосы движения, три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов. Расчетная скорость движения составит 120км/час. По предварительным оценкам, в перспективе 15-20лет преимущественно за счет крымского транзита трафик на участке от Дальнего Западного обхода Краснодара до Славянска-на-Кубани может увеличиться в два-три раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого — в три-четыре.

Дмитрий Михеенко