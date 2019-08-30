Суд арестовал экс-главу новосибирского Биотехнопарка

Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему гендиректору управляющей компании Биотехнопарка Владимиру Кожевникову, подозреваемому в получении взятки, передал корреспондент “Ъ”.

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался в закрытом для прессы режиме в интересах следствия. Фигурант уголовного дела заключен под стражу на два месяца, до 29 октября. Помощник прокурора района Ксения Короед сказала “Ъ”, что поддержала ходатайство следователей.

Защита просила избрать бывшему топ-менеджеру Биотехнопарка более гуманную меру пресечения. Президент ассоциации выпускников Новосибирского госуниверситета и однокашник подозреваемого Александр Балян был готов внести залог, размер которого установит суд, но ему в этом было отказано.

Как писал “Ъ”, следственные органы подозревают экс-главу Биотехнопарка в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Эти средства, по версии следствия, бывший топ-менеджер получил от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. Изложенные в деле события произошли в 2016 году.

Биотехнопарк располагается в наукограде Кольцово, его учредитель — правительство Новосибирской области. Господин Кожевников возглавлял управляющую компанию Биотехнопарка в 2011-2018 годах.

Подробнее о проверке Биотехнопарка читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аудиторов не устроил результат»

Константин Воронов, Илья Галагуз