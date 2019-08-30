Экс-глава новосибирского Биотехнопарка задержан за взятку

В Новосибирске задержан бывший гендиректор управляющей компании Биотехнопарка Владимир Кожевников. Как сообщили “Ъ-Сибирь” источники, знакомые с ходом расследования, бывший топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн руб. от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. В качестве посредника в деле фигурирует Павел Шелеметьев. События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 года. Получить комментарий в следственном ведомстве не удалось.

В начале 2018 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнародовала результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств управляющей компанией «Биотехнопарк». С 2012 по 2018 годы в проект было вложено почти 1,2 млрд руб., при этом УК упорно продолжала работать в убыток. По итогам 2017 года убыток компании почти в десять раз превышал ее выручку. В 2015 году УК, утверждали аудиторы, бюджетными деньгами рассчиталась с ООО «Медиахолдинггрупп» за оборудование, которое лишь частично было поставлено в «Биотехнопарк», да и то спустя два года. Речь шла о десятках миллионов рублей.

По итогам проверки палаты межмуниципальным отделом МВД была проведена доследственная проверка. Она установила, что к возможному хищению денежных средств мошенническим путем может иметь отношение бывший гендиректор УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников. Еще одним фигурантом проверки стала директор ООО «Медиахолдинггрупп» Татьяна Франк. По некоторым данным, именно она дала показания, которые и стали основанием для задержания господина Кожевникова.

Владимир Кожевников — совладелец строительного ООО «Билдэкс» (50%), ООО «Сибирская горная компания» (20,68%) и АО «Спортивно-технический развлекательный комплекс "Спортивное кольцо"» (5%, бенефициар — ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»). Господин Кожевников занимал должность гендиректора ОАО УК «Биотехнопарк» с декабря 2011-го по июнь 2018 года.

Подробнее о проверке Биотехнопарка читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аудиторов не устроил результат»

Илья Николаев