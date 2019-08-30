Областной избирком проверит большой перекос с досрочным голосованием в Нижнем Новгороде

Большой перекос в показателях досрочного голосования перед довыборами в городскую думу Нижнего Новгорода по пяти избирательным округам насторожил областную избирательную комиссию. Так, за два минувших дня на участках 16-го округа проголосовало 12 человек, в 15-м округе – 30 избирателей, а в 9-м округе – 71 человек.

При этом в 24-м избирательном округе за двое суток досрочно проголосовали 480 нижегородцев, а в 21-м – 589 избирателей. Напомним, что на 21-м округе развязана мощная кампания против кандидата от КПРФ Елены Кузиной: ее соперниками-кандидатами на довыборах зарегистрированы три женщины-однофамильца.

По словам председателя областной избирательной комиссии Оксаны Кислицыной, такой перекос досрочного голосования внушает определенные подозрения, тем более что активность избирателей на 21-м и 24-м округах два дня подряд держится на нетипично высоком уровне. «Сегодня я буду ездить по избирательным участкам и проверять эту аномалию»,– пообещала госпожа Кислицына. Лидер НРО «Единой России» Денис Москвин сообщил, что не знает, с чем именно связан большой интерес избирателей к досрочному голосованию на двух округах из пяти. «Почему все грешат на “Единую Россию”, а не на КПРФ, например?»,— посетовал господин Москвин: «Я попрошу предоставить сравнительные данные по избирательным округам и буду разбираться в этой ситуации».

Напомним, по правилам досрочное голосование идет 10 дней, до 7 сентября включительно.

Иван Сергеев