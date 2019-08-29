Из 66 московских производителей шаурмы в 65 найдены нарушения

Московский Роспотребнадзор с мая по август проверил 66 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. В 65 из них (98%) выявлены нарушения:
В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии кишечной палочки, подытожили в Роспотребнадзоре.
Это не первый раз, когда Роспотребнадзор находит нарушения во многих точках по продаже шаурмы в Москве.
О том, какие нарушения были выявлены в 2018 году,— в публикации “Ъ FM” «Московская шаурма не прошла проверку качества».
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