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Из 66 московских производителей шаурмы в 65 найдены нарушения

Московский Роспотребнадзор с мая по август проверил 66 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. В 65 из них (98%) выявлены нарушения:

  • документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, отсутствуют;
  • на готовой продукции отсутствует маркировка;
  • при отсутствии условий изготовление салатов, наполнителей для шаурмы и начинок для выпечных изделий осуществляется из необработанного сырья;
  • санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное;
  • отсутствует подводка воды;
  • персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации.

В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии кишечной палочки, подытожили в Роспотребнадзоре.

Это не первый раз, когда Роспотребнадзор находит нарушения во многих точках по продаже шаурмы в Москве.

О том, какие нарушения были выявлены в 2018 году,— в публикации “Ъ FM” «Московская шаурма не прошла проверку качества».

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