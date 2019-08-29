Из 66 московских производителей шаурмы в 65 найдены нарушения

Московский Роспотребнадзор с мая по август проверил 66 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. В 65 из них (98%) выявлены нарушения:

документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, отсутствуют;

на готовой продукции отсутствует маркировка;

при отсутствии условий изготовление салатов, наполнителей для шаурмы и начинок для выпечных изделий осуществляется из необработанного сырья;

санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное;

отсутствует подводка воды;

персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации.

В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии кишечной палочки, подытожили в Роспотребнадзоре.

Это не первый раз, когда Роспотребнадзор находит нарушения во многих точках по продаже шаурмы в Москве.

О том, какие нарушения были выявлены в 2018 году,— в публикации “Ъ FM” «Московская шаурма не прошла проверку качества».