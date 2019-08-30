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Бывший начальник УМВД Томской области Игорь Митрофанов

Фото: Артем Изофатов / Коммерсантъ

Генерал-майор условно сел за взятку

Вынесен приговор бывшему начальнику УМВД Томской области

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В Томске бывшему начальнику регионального УМВД Игорю Митрофанову вынесено неожиданно мягкое наказание. Суд признал генерал-майора виновным по всем пунктам, которые против него выдвинуло гособвинение, в том числе коррупции, и назначил восемь лет условно. Также суд отменил домашний арест, под которым экс-глава УМВД находился с апреля 2018 года.


В Томске завершился суд над бывшим начальником регионального УМВД Игорем Митрофановым. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета. Дело в отношении генерал-майора завели в октябре 2017 года, когда он был уже на пенсии: летом 2016 года президент Владимир Путин своим указом отправил Игоря Митрофанова в отставку.

Основанием для привлечения бывшего полицейского к уголовной ответственности послужили материалы томского УФСБ. Первый эпизод, с которого и началось расследование, был связан со злоупотреблением им полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в бытность главой УМВД. Согласно версии следствия, генералу неоднократно поступали сигналы о фактах вымогательства взяток начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Константином Савченко, но он не организовывал по ним служебные проверки. Потом полковника Савченко задержала ФСБ.

Впоследствии в деле появились эпизод взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничества с соцвыплатами (ст. 159.2 УК РФ). По материалам дела начальник УМВД получил от томского коммерсанта Андрея Кривошеина, занимавшегося, по данным силовиков, теневыми финансовыми операциями, взятку в размере 2,1 млн руб. На эту сумму, по версии следствия, родные и знакомые генерала получили скидки 10–15% при покупке двух BMW, Porsche Cayenne и Lexus LX 470. Щедрые бонусы, говорится в материалах обвинения, являлись платой главе УМВД за общее покровительство.

В марте 2017 года, уже будучи пенсионером, Игорь Митрофанов предоставил в УМВД подложные документы о якобы проживании в районах Крайнего Севера. В результате с марта 2017-го по апрель 2018 года при начислении ему пенсии был необоснованно применен повышающий коэффициент, переплата составила около 200 тыс. руб.

В конце 2018 года к рассмотрению уголовного дела приступил Ленинский райсуд. С первого по последний день процесса генерал в отставке заявлял о своей невиновности. Обвинение в коррупции, по его словам, держится на лживых показаниях коммерсанта Андрея Кривошеина и брать их в расчет при вынесении решения нельзя. Адвокат Сергей Коптяков утверждал, что его устроит только оправдательный приговор.

Доказательства, которые представило следствие, убедили судью Марию Нестребенко в виновности экс-главы УМВД. Тем не менее она посчитала, что исправление генерала в отставке возможно без изоляции от общества, и назначила ему восемь лет условно с испытательным сроком пять лет. Игорю Митрофанову также выписали штраф в размере 6,4 млн руб. Суд отменил генералу домашний арест, под которым он находился около полутора лет. Бывший начальник томского УМВД затруднился ответить, будет ли он опротестовывать приговор.

Константин Воронов, Новосибирск


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