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Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Пассажиропоток аэропорта Ульяновска за год вырос на 50%

Пассажиропоток аэропорта Ульяновска с начала текущего года превысил 200 тыс. человек. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра промышленности и транспорта области Дмитрия Вавилина.

По данным облправительства, губернатор Сергей Морозов провел переговоры с руководством Росавиации, авиакомпаниями «Руслайн» и «Сибирь» по расширению сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов из Ульяновска. Сообщается, что авиакомпания «Руслайн» в следующем году увеличит количество рейсов из Ульяновска до Санкт-Петербурга. Также рассматривается возможность появления новых направлений, в частности, на Екатеринбург и Калининград.

Андрей Сазонов


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