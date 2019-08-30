«Сейчас выдерживается абсолютная секретность»

Украина опровергла информацию о завершении обмена заключенными с Россией. В офисе Владимира Зеленского заявили, что не в первый раз видят информационный хаос. Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также сообщила, что сейчас идет «сложный процесс переговоров по обмену заложников». Ранее о завершении обмена написала в Facebook сотрудница Верховной рады Анна Исламова. Ее запись в своем профиле разместил и новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка. По неподтвержденным данным, самолет с заключенными, среди которых — режиссер Олег Сенцов и задержанные в Керченском проливе моряки, уже прибыл на Украину. При этом россиян, которых удерживают в украинских СИЗО, к обмену пока не готовят, сообщает их адвокат. Международный обозреватель "Ъ" Максим Юсин обсудил ситуацию с ведущей "Ъ FM" Натальей Ждановой.

— Кроме записи Анны Исламовой, есть еще информация, например, издание Baza обращала внимание, что этой ночью в подмосковном аэропорту Остафьево приземлялся самолет, который не отслеживался сервисом Flightradar24. Как вы думаете, мог ли обмен уже состояться?

— Если посмотреть украинские СМИ, то там появляются фотографии из аэропорта Жуляны — как выходят бывшие украинские заключенные. Между тем, полная ясность в отношении того, кто из россиян, находившихся в украинских тюрьмах, освобожден, наверное, появится позже.

— Появлялась информация, что обмен может произойти в формате «35 на 35».

— Судя по тому, что украинские источники сообщают, в самолете было 28 украинцев, и то ли пять, то ли семь человек еще были освобождены каким-то другим путем. Уж не знаю, может, на границе их передали.

В то же время, если Россия освободила украинских моряков, то это очень важно, потому что это обстоятельство снимает для Кремля сразу массу проблем, о которых здесь у нас не говорили, в отличие от Украины.

Потому что после того, как Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение не в пользу России, это стало миной замедленного действия. Ведь решение этой инстанции выполнять обязательно, и в какой-то момент, если бы Россия не освободила моряков, проблемы могли возникнуть у любого из тысяч наших судов, которые ходят по морям и океанам.

— Адвокат Валентин Рыбин сообщает, что граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. По его словам, обмен предположительно состоится во вторник, 3 сентября.

Валентин Рыбин, адвокат нескольких арестованных на Украине россиян — об обмене заключенными: "Украина уже вся на ушах: люди в аэропортах, красные дорожки расстелены, хлеб-соль, вышиванки надели, как положено, а никто что-то от вас не прилетел пока. Насколько мне известно, никто никуда не поехал. Да, процедуры готовятся, люди оформляются, но никто, насколько мне известно, из Москвы еще не вылетел в Киев. И я вам больше скажу, что никто из российских граждан и украинцев, которые будут принимать участие в обмене, тоже со своих мест не сдвинулся. Часть из них находится в пункте сбора под Киевом, а часть — в следственных изоляторах и местах отбывания наказания. Поэтому говорить, что какой-то процесс пошел сегодня, наверное, рано, я считаю, что это обычный фальстарт и попытка отработать информационную технологию угроз. А может быть, кому-то очень хотелось, чтобы это произошло сегодня, и пытаются эту тему разогнать. Приблизительно мне известно, в каком формате будет происходить обмен, но я даже это не могу называть. Участие Кирилла Вышинского в обмене с высокой долей вероятности подтверждаю, потому что недавно ему была изменена мера пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, а именно личное обязательство. Скорее всего, это личная победа Кирилла на пути к установлению справедливости и восстановлению всех его прав и свобод, но, скорее всего, в процессе договоренностей были достигнуты моменты, что он останется на территории Украины и будет доказывать свою невиновность, но делать это будет на свободе.

— Вы знаете, я бы осторожно относился к информации адвокатов. Сейчас выдерживается абсолютная секретность, потому что, как показал печальный опыт предыдущих обменов, как только слишком много информации становится достоянием общественности, то мгновенно включаются радикальные силы с обеих сторон, но в большей степени с украинской стороны — там больше свободы в этом плане, у нас все-таки радикалы действуют в рамках властной вертикали и особо не позволяют себе бунтовать. Можно вспомнить, как в декабре 2017 года, когда произошел большой обмен, Ирина Геращенко, представительница команды Порошенко, успела включиться, и в последний момент из этого списка были исключены все россияне, в итоге только граждан ДНР и ЛНР освободили.

Для того чтобы сейчас не было этого, я думаю, была достигнута договоренность об абсолютной секретности, чтобы даже адвокаты ничего не знали, потому что никто не может предсказать, как от адвокатов и к кому утечет информация.

Это, на самом деле, тоже очень позитивный знак в более широком ключе, если говорить о российско-украинских отношениях и о возможной их нормализации. Во-первых, это свидетельствует о том, что канал связи установлен, и он действует бесперебойно, что Москва и Киев сумели договориться все-таки об этой сложнейшей операции, которая казалась невозможной. Это ответ всем нашим ультрапатриотам, которые всегда на всех ток-шоу задают вопрос — чем отличается Зеленский от Порошенко. Вот этим, господа, и отличается — тем, что сумел это все провернуть, и Москва тоже оказалась готова к серьезным шагам по разрядке напряженности в наших отношениях.

Теперь, мне кажется, по горячим следам надо ждать новых шагов, хочется такие оптимистические выдать прогнозы. Потому что, конечно, это освобождение по принципу «всех на всех» очень сильно влияет в позитивном плане на эмоциональный, политический, психологический фон. Теперь по горячим следам вполне можно и какие-то серьезные подвижки по Донбассу осуществить, а после этого, к декабрю, когда Евросоюз будет принимать решение об очередном продлении либо непродлении санкций в отношении России, люди типа Макрона — лоббисты восстановления отношений — получили веский, серьезнейший аргумент, что, может быть, надо пересматривать и санкционную политику, если настолько серьезно сдвинулись российско-украинские отношения.