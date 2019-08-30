Застройщик новосибирского аквапарка попал под процедуру банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования о банкротстве компании-застройщика крупнейшего в Сибири аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ строй». По материалам суда, в компании по иску Межтопэнергобанка введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев. Строительная фирма задолжала кредитору почти 2,2 млрд руб.

ООО «ВДТ строй» входит в группу компаний «Кварсис» бизнесмена Петра Овчинникова, строящую жилые комплексы на улицах Демьяна Бедного и Русской в Новосибирске. В Едином реестре застройщиков говорится, что по объему текущего строительства группа занимает 10 место в регионе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар «ВДТ строй» — глава группы «Кварсис» Петр Овчинников. 100% уставного капитала компании находятся в залоге в Межтопэнергобанке. Компания владеет торговой маркой «Аквамир». В 2017 году ее выручка составила 703,3 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. Долгосрочные обязательства компании — 3,9 млрд руб. Крупнейший в России крытый аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в 2016 году. Инвестиции в его строительство составили не менее 3 млрд руб.

В 2019 году новоосибирский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении генподрядчика строительства аквапарка —ООО «Кварсис-строитель» — из-за долга 3,3 млн руб. В июле суд по иску Межтопэнергобанка ввел наблюдение в ООО «Байр-строй», также входящем в группу «Кварсис». В материалах суда говорится, что долг компании перед кредитором превышает 1 млрд руб.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Пошли по «Аквамиру»

Илья Николаев