Пермские бизнесмены просят КС РФ проверить законность новых правил размещения НТО

Пермские бизнесмены обратились в Конституционный суд (КС) РФ с просьбой проверить законность запрета размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Как сообщает «Интерфакс», жалоба зарегистрирована в картотеке суда, ее подачу подтвердила представитель заявителей, адвокат из коллегии «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская.

Подавшие жалобы индивидуальные предприниматели и представители ТСЖ «Мирный» просят КС РФ проверить ряд норм закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и закона о торговле, которые, по их мнению, позволяют муниципальным властям устанавливать ограничения, противоречащие федеральному законодательству.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, Пермская гордума приняла изменения в правилах благоустройства. Новые нормы регулировали размещение киосков на частных территориях. Был установлен запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги.