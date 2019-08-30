Их «Пермь-Сити» с краю

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, региональные власти изучают возможность строительства собственного многофункционального офисного здания на территории «Пермь-Сити» (бывший Товарный двор). По замыслу чиновников, единый офис может дать экономию в расходах на содержание и аренду действующих офисов. Эксперты отмечают, что такой же тренд присутствует и на федеральном уровне.



Краевые власти рассматривают возможность строительства одной из трех запланированных башен на площадке «Пермь-Сити» для размещения своих структурных подразделений. По данным источника, знакомого с деталями, площадь такого офисного центра может составить до 60 тыс. кв. м при высотности более 30 этажей. Этого должно хватить, чтобы «под одной крышей» собрать все ныне разрозненные ведомства кабмина. Сейчас они занимают несколько административных зданий общей площадью порядка 55 тыс. кв. м. Крупнейшие из них — комплекс по ул. Ленина, 51 площадью 23 тыс. кв. м вместе с Органным залом, а также комплекс по ул. Куйбышева, 14 площадью 9,2 тыс. кв. м (вместе с КДЦ). Часть министерств и агентств (например, Агентство инвестиционного развития и Корпорация развития Пермского края) арендуют площади в частных бизнес-центрах.

По данным „Ъ-Прикамье“, идея властей заключается в том, чтобы сократить расходы на аренду рабочих помещений, собрав правительство в одном месте. Часть высвобождающейся площади, находящейся в краевой собственности, может быть приватизирована, что покроет расходы на строительство единого центра. От эксплуатации крупнейших комплексов (по ул. Ленина, 51 и ул. Куйбышева, 14) краевые власти не будут отказываться — они будут по-прежнему использоваться губернатором и заксобранием.

Первый вице-премьер, глава минстроя Михаил Сюткин сообщил „Ъ-Прикамье“, что комментировать наполнение «Пермь-Сити» рано, до тех пор, пока не будет готов проект планировки территории.

Как сообщалось ранее, «Пермь-Сити» разместится на площадке так называемого Товарного двора — участка площадью в 14 га. Краевые власти выкупили его у РЖД в прошлом году почти за 800 млн руб. Часть территории планируется использовать под расширение ул. Строителей, часть — под инфраструктуру транспортно-пересадочного узла, часть — под «Пермь-Сити». Концепция территории, разработанная архитектурным бюро SPEECH, была представлена членам городского градсовета в мае. Проект предусматривает строительство трех высотных зданий 51–66 этажей. Одно офисное здание площадью 68 тыс. кв. м разместит офисы класса А (60 тыс. кв. м). Второй объект (66 этажей) — административное здание площадью почти 90 тыс. кв. м для органов госвласти и местного самоуправления. Между ними по биссектрисе планируется построить гостиницу «четыре звезды» на 150 номеров с апартаментами (48 тыс. кв. м). Высота этого здания — 51 этаж, площадь 65 тыс. кв. м, оно соединено пассажем с офисным центром. Рядом с ними торгово-развлекательный комплекс с концертным залом. Общая площадь ТРЦ — 62,5 тыс. кв. м. Также в проекте значились транспортно-пересадочный узел Пермь II, МФК с торговыми помещениями (19 тыс. кв. м), парковкой (40 тыс. кв. м) и гостиницей (15,6 тыс. кв. м) и здание ГУ МВД.

Бывший председатель правительства Пермского края Михаил Антонов видит в проекте экономический смысл. Он полагает, что краевым властям удастся реализовать свою недвижимость на рынке, а на вырученные деньги построить собственное здание в «Пермь-Сити». Экс-чиновник напомнил, что все краевые объекты «находятся в приличных местах». Он полагает, что может быть использован механизм, когда инвесторы построят для правительства здание на свои средства, а взамен получат региональную недвижимость.

Господин Антонов отметил, что переселение министерств в современные офисы уже идет в Москве. Экс-председатель уверен, что под одной крышей взаимодействовать министерствам станет лучше.

Директор УК «Столица» Константин Копытов, напротив, полагает, что краевые власти столкнутся с проблемой реализации собственных помещений. «Рынок падающий, спроса нет»,— отметил он и добавил, что власти будут продавать площади без арендаторов, то есть недвижимость не будет генерировать доход.

Директор по недвижимости ГК «ЭКС» Елена Жданова оценивает стоимость строительства нового здания в 50–55 тыс. руб. за кв. м (то есть свыше 3 млрд руб.). По ее мнению, локация площадки для здания кабмина «подходящая»: «не центр, но доехать просто. А если не будет проблем с парковками, то все будет хорошо».

Вячеслав Суханов