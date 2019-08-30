Золото разложили по банкам

Запасы драгоценных металлов в российских банках достигли двухлетнего максимума, превысив 71 тонну в золотом эквиваленте. Последний раз такой объем скапливался у кредитных организаций в октябре 2017 года. Пик роста запасов драгметаллов приходится, как правило, на осень. Если учесть, что с 1 октября продажа и покупка слитков перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), то часть этих запасов банки могли накопить для физических лиц.

По данным отчетности российских банков, размещенной на сайте Банка России, на 1 августа запасы драгоценных металлов у них достигли максимума с октября 2017 года (71,1 тонны в золотом эквиваленте против 71,4 тонны). Крупнейшими держателями «золотых запасов» стали ВТБ (около 34 тонн), Сбербанк (13 тонн), «ФК Открытие» (6,6 тонны), Газпромбанк (5,8 тонны), а также Промсвязьбанк (снизил запасы за месяц с 8,3 до 6,3 тонны, см. также “Ъ” от 14 августа). Показатель сильно зависит от сезонности — из года в год его максимумы приходятся на конец лета—начало осени. «Увеличение носит сезонный характер, поскольку в связи с суровыми климатическими условиями в регионах разработки месторождений драгоценных металлов основной объем их добычи и последующая реализация банкам приходятся на этот период (второй и третий кварталы)»,— пояснили в ВТБ.

Как ожидается, максимум этого года также придется на осень. «Во всем мире наблюдается спрос на золото, его задают центральные банки. Интерес на покупку золота возрастает в период снижения долларовых ставок, рыночной турбулентности, роста геополитических рисков»,— говорит начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По данным агентства Reuters, котировки золота находятся вблизи шестилетнего максимума, превышая $1,5 тыс. за тройскую унцию. При этом, по словам господина Ильина, в третьем квартале традиционно наблюдается снижение спроса на покупку золота на глобальном рынке. И это может положительно влиять на рост остатков на счетах в российских банках.

«Основной покупатель золота в нашей стране — Банк России»,— говорит Илья Ильин. По данным ЦБ, он с начала года увеличил золотые запасы почти на 106 тонн, до 2,22 тыс. тонн. По словам начальника отдела операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирины Лозинской, коммерческие банки также продают золото предприятиям ювелирной промышленности, экспортируют за рубеж (при наличии соответствующей лицензии), «а также продают физическим лицам, инвестирующим в драгоценные металлы». Традиционно к первому кварталу остатки на счетах в драгметаллах достигают своего минимума. Так, на 1 января 2019 года этот показатель опускался до 25,6 тонны. «На данном счете отражается увеличение транзитных остатков в хранилище, при этом у банка риск на золото отсутствует, так как оно продано в рамках форвардных контрактов»,— пояснили в ВТБ.

Доля граждан в физическом обороте драгоценных металлов, по оценке банкиров, не столь значительна. Вместе с тем 1 октября вступит в силу закон, освобождающий покупку и продажу банками драгоценных металлов от НДС, что может активизировать покупку золотых слитков частными инвесторами. «Сейчас участие физлиц на рынке золота минимально. Отмена НДС по операциям с золотыми слитками приведет к взрывному росту этого сегмента, и банки будут пытаться на этом заработать»,— считает директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

По словам старшего экономиста банка «ФК Открытие» Максима Петроневича, банки увеличивают объем драгоценных металлов, как правило, в ответ на рост пассивов, привязанных к стоимости драгоценных металлов. «Одним из распространенных видов подобных пассивов являются обезличенные металлические счета (ОМС) населения и, возможно, крупных клиентов»,— указывает он. По состоянию на 1 августа на ОМС российских банков было более 56 тонн золотого эквивалента. Сезонность этого сегмента более выраженная, чем у запасов золота в банках, однако пика они достигают в декабре—январе. По мнению господина Петроневича, объемы драгметаллов на балансах банков будут расти «как за счет роста цены на золото, так и увеличения вложений населения в данный вид депозитов».

Максим Буйлов