«Чистую воду» заморозили

Власти Ленобласти переносят на год начало реализации региональной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» из-за вовремя не подготовленной документации для строительства и реконструкции объектов водоснабжения. Об этом стало известно вчера на заседании правительства региона. Сдвиг сроков программы происходит на фоне ухудшающегося качества воды, что подтверждают в Роспотребнадзоре по Ленобласти.

Руководитель Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк сообщила, что в первом полугодии этого года 17,1% проб воды, поступающей населению, оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям (высокое содержание железа, марганца и пр.). Это на 4% больше среднероссийского значения и почти на 1% выше прошлогоднего областного. Наиболее заметные отклонения наблюдаются в Приозерском (64% неудовлетворительных проб), Лодейнопольском (38%) и Выборгском районах (35%).

Удельный вес воды неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям в жилых домах Ленобласти за год снизился на 0,4%, достигнув 2,9%, однако продолжает превышать средний по стране (2,7%). В Выборгском районе в 2019 году достиг 6,7%, в Лужском — 5,1%, в Гатчинском — 6%.

Непростая ситуация с качеством воды наблюдается и в детских и подростковых учреждениях Ленобласти, где неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим показателям достигают 69,5%. Есть в Ленобласти и населенные пункты, жители которых пьют воду с повышенным содержанием хлороформа. Такое положение дел наблюдается в нескольких городах и поселках Волховского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского и Приозерского районов.

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков считает, что негативное влияние на качество воды в регионе оказывают торфяные реки, требующие тщательной очистки, ненадлежащее состояние очистных сооружений и бесконтрольное обращение со скважинами, в которые «каждый может что-то занести». По словам чиновника, ремонт необходимо провести на более чем половине из 242 объектов водоснабжения, 125 из 198 — водоотведения, 40% из 5 тыс. км водопроводных и 38% из 4 тыс. км канализационных сетей.

Модернизация систем водоснабжения и водоподготовки в Ленобласти должна была начаться в рамках регионального проекта «Чистая вода», однако из-за отсутствия проектно-сметной документации (ПСД) и заключений государственной экспертизы региональные чиновники попросили федеральный центр сдвинуть старт ее реализации на следующий год. Это не обрадовало губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. «Вы так ждали федеральных денег, но, получив их, просите перенести программу. Мы сами себя дискредитируем в глазах населения и правительства РФ. Ладно бы, если бы у вас с водой все было хорошо, но ведь динамика ухудшается. В целом год программы мы уже потеряли»,— возмутился Александр Дрозденко, поинтересовавшись, кто конкретно в комитете по ЖКХ отвечал за подготовку ПСД. Александр Тимков, как и его заместитель Валерий Хабаров, заняли на свои должности только весной этого года, а на разработку документов требовался не один год. Отметим, что ранее направления ТЭК и ЖКХ региона курировал Олег Коваль. В феврале он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и уволен со своего поста. В итоге господин Дрозденко получил провести проверку в комитете по ЖКХ и в Леноблводоканале (руководство которого также сменилось после ухода господина Коваля. — “Ъ”), чтобы «взять с сотрудников объяснительные и принять кадровые решения».

Региональный проект «Чистая вода» является подразделом нацпроекта «Экология», разработанного во исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина. Согласно целевым показателям, доля населения Ленобласти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, через пять лет должна возрасти с 77,4% до 83,5%. До 2024 года на реализацию «Чистой воды» в Ленобласти предусмотрено 3,46 млрд рублей, 2,32 млрд из которых — федеральный бюджет, 1,14 млрд — консолидированный (областной и местные бюджеты, а также средства в рамках концессионных соглашений).

Весной этого года “Ъ” сообщал, что у властей Ленобласти возникли сложности с еще одним нацпроектом — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) (см. “Ъ” от 12.04.2019). Региональные чиновники опасались, что вместо обещанных 27 млрд рублей федеральный центр сможет выделить в восемь раз меньше, из-за чего достичь целевых показателей станет невозможно.

Ольга Кантемирова