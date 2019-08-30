«Газпромнефть» расширяет сеть

В ближайшие два года «Газпромнефть» планирует расширить сеть АЗС в Петербурге и Ленобласти на 15%, до 91 станции. Для увеличения трафика «Газпромнефть» вместе с партнерами планируют открывать рестораны быстрого питания при заправках, также АЗС пройдут рестайлинг. Эксперты отмечают высокую конкуренцию на рынке АЗС Петербурга, которая обострилась при консолидации основных игроков.

До конца года «Газпромнефть» откроет четыре АЗС на трассе М-11, а к 2020 году — еще три АЗС, а также пять заправок в новом интерактивном формате. «Рестайлинг АЗС является частью стратегии цифровой стратегии развития сети "Газпромнефть". Медиа-экраны — современный инструмент коммуникации с клиентами, и в ближайшем будущем мы планируем использовать его еще эффективнее, предлагая индивидуальный контент для каждого клиента с учетом его интересов и предпочтений»,— комментирует гендиректор сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков. Другим способом увеличить трафик является открытие ресторанов быстрого питания при заправках. «Мы ведем переговоры о строительстве ресторанов быстрого питания на территории АЗС с Burger King, KFC, McDonald’s и Mgrill»,— сообщил вчера господин Кузьменков. В планах компании открытие ресторанов на 100 своих АЗС по всей стране. По словам господина Кузьменкова, в Петербурге «Газпромнефть» развивается точечно: ищет объекты, где компания не представлена, и закрывает эти ниши. При этом господин Кузьменков отмечает, что «Газпромнефть» пока не планирует выкупать другие сети автомобильных заправок, как это сделала «Роснефть», приобретя в конце июля «Петербургскую топливную компанию» (см “Ъ” от 31.07.19). Объем инвестиций в расширение петербургской сети АЗС «Газпромнефть» не раскрывает. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин говорит, что стоимость строительства одной АЗС находится в пределах 150 млн рублей, при этом годовую выручку одной станции можно оценить на уровне 0,67–1,33 млрд рублей. «Реальные цены на бензин в годовом исчислении снизились в июне на 3,5% год к году, аналогичная ситуация сохраняется и сейчас, что делает проблемы отрасли схожими с кризисными периодами 2008–2010 и 2014–2015 годов. В этой ситуации крупные нефтяные компании, обладая очевидными преимуществами в конкуренции "по цене", реализуют возможности выдавливания мелких и средних игроков с рынка. "Татнефть" покупает бизнес независимых игроков, таких как Neste. "Газпромнефть", видимо, считает, что дешевле и надежнее строить заправки с нуля»,— комментирует Александр Осин. Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров согласен, что рынок АЗС Санкт-Петербурга в целом насыщен, но, по его словам, жилищное строительство и рост автопарка формируют возможности для расширения сети АЗС. «При этом для обеспечения эффективности и конкурентоспособности новых АЗС необходимым элементом является размещение магазинов и кафе»,— считает господин Бурмистров. Аналитик «Финам» Алексей Калачев говорит об усилении между основными игроками рынка. Напомним, в Петербурге, по оценке ФАС, доля «Роснефти» и ЛУКОЙЛа превышает 50%. «Сейчас "Газпромнефть" активно расширяет свою сеть АЗС в регионах, покупая и переформатируя независимые АЗС и открывая новые. Тут дело уже не в насыщенности рынка региона действующими АЗС, а в активном захвате рынков с использованием логистического и ценового преимущества»,— подытожил господин Калачев.

Алексей Кириченко