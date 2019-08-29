СПЧ считает незаконным недопуск Сергея Капчука до выборов в Госдуму

Глава совета по правам человека России (СПЧ) Михаил Федотов попросил уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову обратиться в Конституционный суд из-за недопуска бизнесмена из «лондонского списка» Сергея Капчука на выборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. В СПЧ отказ избиркома Свердловской области в регистрации господина Капчука оценивают как «ограничение пассивного избирательного права бизнесмена».

Напомним, в июле региональная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата от «Партии роста» Сергея Капчука из-за того, что с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет. Тогда бизнесмен заявлял, что намерен обжаловать решение избиркома.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. По версии следствия, эти средства он получил, занимая должность заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ. После возбуждения уголовного дела господин Капчук уехал в Объединенные Арабские Эмираты, позже перебрался в Лондон. В 2018 году он был включен в так называемый «лондонский список» Бориса Титова, его участникам обещали, что по возвращении они не попадут под арест. В конце мая суд приговорил его к двум годам условно.

По мнению правозащитников, избирком не учел факт амнистии господина Капчука. «Он освобожден от наказания, по ст. 86 УК РФ (судимость), в таком случае лицо считается не судимым»,— сообщили в пресс-службе СПЧ. Там также приводят данные, что в июне Свердловский облсуд решил, что применение амнистии к подсудимому и признание его не судимым влечет ограничение пассивного избирательного права. В Верховном суде РФ решение региональной судебной инстанции обжаловать не удалось, сообщили в пресс-службе.

«Такая интерпретация термина "судимость" противоречит самой сути данного понятия. Если человек считается, согласно Уголовному кодексу не судимым, не возникает и судимость, а значит, не возникает и вопрос о ее снятии или погашении. Судимость характеризуется, прежде всего, назначением наказания за уголовное противоправное деяние приговором суда. Иное толкование противоречит норме ст. 2 Конституции РФ (о правах и свободах человека и их защите).

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблока», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР и адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые».

Дарья Соколова