Генплан раздора

Публичные слушания по проекту генерального плана Челябинска на ближайшие 20 лет вызвали ажиотаж: приготовленный зал не смог вместить всех желающих, присутствовавшие перебивали докладчиков, требуя ответов на вопросы. Большинство претензий горожан сводилось к тому, что земли под их садовыми участками, частными домами, гаражами, а также леса «возле дома» в новом генплане определялись территорией перспективной застройки. Ранее о необходимости доработки документа заявил врио главы региона Алексей Текслер. Решение по генплану примет согласительная комиссия, после того как в течение трех месяцев рассмотрит все прозвучавшие на слушаниях предложения и еще более 200 письменных, поступивших ранее.



В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту генерального плана города до 2039 года. Документ по заказу администрации разработали специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва). Стоимость контракта составила 30 млн руб.

Проект нового генплана предполагает развитие Челябинска без изменения действующих границ, но с учетом агломерации. Так, за счет около 2 тыс. га выявленной свободной и условно свободной территории в течение 20 лет можно будет построить не менее 17 млн кв.м жилья. Одна из главных задач нового генплана — восстановить «разорванную» селитебную территорию (жилая и общественно-деловая зона), разделенную заводами, автомобильными и железными дорогами. Сделать это планируется путем развития трех «каркасов»: транспортного, центрально-городского и природно-рекреационного, которые предусматривают создание районных центров, расширение парковых зон, прежде всего за счет поймы реки Миасс, и внедрение скоростного трамвая. Особый упор проектировщики сделали на социальную инфраструктуру, поскольку до сих пор она существенно отставала от жилищного строительства. Так, предусмотрено строительство 61 школ, 117 детсадов, 19 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Публичные слушания вызвали ажиотаж среди горожан — зал кинотеатра имени А.С. Пушкина, рассчитанный более чем на 300 человек, не вместил всех желающих. Одна из участниц предложила отменить мероприятие и провести его в ледовой арене «Трактор» в нерабочее время. Сотрудники мэрии это предложение отвергли, а невместившимся в зал предложили оставить письменные отзывы. Во время выступлений проектировщиков участники слушаний, сетовавшие на плохую организацию, отказывались слушать, перебивали докладчиков криками, что им «это не интересно» и требовали ответить, когда в городе перестанут рубить деревья. Большинство в зале оказались садоводами товариществ «Любитель-1» и «Любитель-2», территория которых в проекте генплана была определена как жилая застройка. Проектировщики и чиновники несколько раз заявили разгневанным владельцам садовых участков, что уже решено не менять функциональное зонирование этих участков, как это предусмотрено в проекте генплана.

Одним из самых больных вопросов для горожан стали зеленые насаждения. Так, жители микрорайона Тополиная аллея, а также краевед Юрий Латышев требовали пересмотреть планы по застройке леса рядом с мемориалом «Золотая гора» в Центральном районе. Директор института «Гипрогор» Максим Перов сообщил, что строительство на этих участках предусмотрено планировкой территории, которые уже приняты администрацией, а в соответствии с действующим законодательством в генплане необходимо учитывать существующую градостроительную документацию. Представители мэрии пообещали рассмотреть предложение об отказе от застройки.

«Я помню генплан 2003 года, и более всего меня заинтересовали планы по увеличению площади зеленых насаждений. Но в итоге зона озеленения не увеличилась, а уменьшилась, мы от целевых показателей отдалились. Что необходимо сделать, чтобы мы не повторили путь предыдущего генплана, чтобы он не остался благими пожеланиями, которые не воплотятся в жизнь»,— спросил участник слушаний Эдуард Мейлих. Московские проектировщики ему напомнили о том, что инструментом воздействия общества на власть являются депутаты и гордума.

Проект генплана вызвал нарекания не только у горожан, но и у руководства региона. 28 августа врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции сообщил, что документ требует доработки. «Это и недочет в формировании техзадания, и некачественное исполнение. Есть решения в части точечной застройки, которые нужно отменить. Думаю, что публичные слушания сориентируют работу по генплану на доработку»,— сказал врио губернатора.

Решать, требует ли документ доработки, будет специальная согласительная комиссия, которая должна быть сформирована на следующей неделе. В ее состав войдут начальники управлений мэрии, эксперты и общественники.

Юлия Гарипова