Область изобретает своего «Кулибина»

Правительство Нижегородской области готовит заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) с льготным налоговым режимом на 70 га. Ее планируется организовать на территории промышленного парка Дзержинска и обеспечить инфраструктурой за счет бюджета и ресурсоснабжающих компаний. Но у правительства пока нет концепции развития этой территории, а потенциальные инвесторы жалуются на высокие тарифы. В условиях стагнации экономики эксперты считают ОЭЗ неэффективным инструментом поддержки.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями в Дзержинске анонсировал создание первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). По его словам, территорию с льготным режимом налогообложения для инвесторов под названием «Кулибин» планируется организовать на площадке промышленного парка «Дзержинск-Восточный». Особая экономическая зона будет обладать особым юридическим статусом, который позволит предоставлять инвесторам налоговые и таможенные преференции. В частности, резиденты ОЭЗ получат нулевые ставки по налогу на имущество и земельному налогу. В первые пять лет для компаний-резидентов будет действовать ставка налога на прибыль в размере 3% с повышением до 8% в следующую пятилетку и 15,5% по окончании льготного периода. Территория особой экономической зоны займет около 72,5 га, включая «зеленые» площадки на 5,6 га с коммуникациями и почти 14 га «коричневых» зон с готовыми зданиями, инженерными сетями и транспортной инфраструктурой. До конца года областное правительство подготовит заявку о создании ОЭЗ в Минэкономразвития РФ. «При положительном решении мы выделим региональные деньги для дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечим финансирование и за счет ресурсоснабжающих организаций», — заявил губернатор. При этом, по его словам, в целом территория индустриального парка под развитие проектов составляет около 450 га.

Напомним, создание ОЭЗ на площадке «Дзержинск-Восточный» еще в 2013 году анонсировал бывший глава региона Валерий Шанцев. К тому времени Нижегородская область исчерпала возможности для привлечения инвесторов и нуждалась в новых инструментах господдержки. Выбор Дзержинска в качестве площадки для ОЭЗ в правительстве объясняли специализацией территории под крупные промышленные проекты в области нефтехимии и необходимостью ликвидации за счет инвесторов шламонакопителей и свалок химических отходов. Эти свалки в итоге пришлось рекультивировать за счет средств федерального бюджета. В 2013 году идея ОЭЗ развития не получила, а крупные инвесторы получали налоговые льготы без особого экономического режима, заключая соглашения с правительством по приоритетным проектам. В итоге вместо ОЭЗ региональные власти сосредоточились на создании территорий опережающего развития (ТОСЭР) в Сарове, Володарске и Решетихе с более выгодными условиями для инвестирования, хотя от идеи ОЭЗ не отказались. Например, создание ОЭЗ для судостроителей рассматривалось на базе верфи «Красное Сормово», но переговоры с руководством Объединенной судостроительной корпорации по этому поводу пока не дали видимого результата.

Концепции развития особой экономической зоны в Нижегородской области нет и сейчас, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков. Ее предстоит детально проработать перед тем, как направить заявку в Минэкономразвития РФ, а пока администрация Дзержинска и региональные власти решают вопрос с обеспечением планируемой площадки ОЭЗ инженерными сетями. К территории уже подведен водопровод протяженностью свыше 9 км, который обошелся Дзержинскому водоканалу в 154,5 млн руб. Сети водоотведения планируется построить на средства федеральной программы «Оздоровление Волги», как и главный коллектор площадки, строительство которого может начаться в 2021 году. Для внутренних сетей предлагается использовать средства БРИКС, который выделяет Дзержинску субсидию в 3,8 млрд руб. на реконструкцию городских систем водоснабжения. В областном министерстве ЖКХ рассчитывают и на инвестиции в сети от «Газпрома», который запланировал строительство ГРС «Горбатовка». По мнению губернатора, ресурсоснабжающие организации смогут окупить свои вложения за счет подключения новых абонентов и роста продаж. При этом в правительстве Нижегородской области признают проблему высоких тарифов на энергоносители для бизнеса, хотя их рост пока удается сдерживать, считает Глеб Никитин.

Эксперты не разделяют оптимизма властей по поводу организации ОЭЗ в Дзержинске, отмечая, что в условиях стагнации экономики привлечь новых инвесторов будет непросто. Особые экономические зоны в полной мере не доказали своей эффективности как инструмент роста экспорта и неоднократно подвергались критике Счетной палаты РФ. «Вроде бы все красиво при всех преимуществах ОЭЗ. Но в России, как и во многих других странах, практика их работы показала свою неэффективность. Основная причина в том, что средства в инфраструктуру таких площадок вкладываются без глубокого анализа будущих инвестиций и управления проектом ОЭЗ. Как показала практика, такие площадки часто пустуют»,— отметил доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов, добавляя, что особые экономические зоны бизнес использует скорее для минимизации налоговых выплат, нежели для выпуска высокотехнологичной продукции. Вместо бюджетных вливаний в инфраструктуру органам власти выгоднее оказывать адресную поддержку инвесторам, используя механизм специнвестконтрактов, считает эксперт.

Роман Рыскаль