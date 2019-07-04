Земля необетованная

Проверка Счетной палаты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытом городе Сарове Нижегородской области выявила риски для остальных аналогичных российских ТОСЭР. Из двух десятков заявленных резидентов аудиторы Счетной палаты нашли в Сарове одну «дочку», учрежденную управляющей компанией ТОСЭР, и непригодные для бизнеса площадки. Ответственные за привлечение инвесторов компании отчасти соглашаются с выводами палаты, указывая, что заявки от будущих резидентов есть, а доводы о непригодности инфраструктуры неверны.



Счетная палата РФ (СП) опубликовала итоги проверки бюджетной поддержки территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На примере созданной в 2017 году ТОСЭР в Сарове Нижегородской области аудиторы обозначили риски развития подобных российских экономических зон в других городах закрытого типа. Работа ТОСЭР признана недостаточно эффективной. Как следует из отчета СП, единственное работающее там предприятие за последние два года инвестировало 16,2 млн руб. Эффект для бюджета региона составил 1,75 млн руб., или 0,5% от поставленной цели. Резидентом ТОСЭР на текущий момент стала компания «Технологии ЦРК», учрежденная самим Центром развития, который был создан правительством Нижегородской области.

Напомним, нижегородские власти уже два года пытаются привлечь в Саров резидентов. Так, в 2017 году вице-губернатор Евгений Люлин отмечал, что земельные участки ТОСЭР заполняются «недостаточно активно», а заявки на ведение бизнеса подали лишь четыре компании. Тем не менее к 2026 году власти обещали привлечь в Саров 27 резидентов и создать высокотехнологичные производства с двумя тысячами рабочих мест. Тогда в правительстве Нижегородской области заявили, что заключили два десятка соглашений с потенциальными инвесторами на 8 млрд руб.

Главным препятствием для потенциальных инвесторов СП назвала особый пропускной режим Сарова, в котором располагается Российский ядерный центр «Росатома» (РФЯЦ-­ВНИИЭФ), и отсутствие необходимой для инвесторов инфраструктуры. Аудиторы заявили, что земельные участки малы и не соответствуют заявленным потребностям инвесторов, а расположенные на них здания ветхие и не подходят для бизнеса. Предлагаемые резидентам территории не обеспечены инженерными коммуникациями необходимой мощности и железной дорогой, а сами бизнесмены недостаточно информированы о ТОСЭР — в интернете о ней нет информации. Более того, продвижение саровской ТОСЭР не прописано в региональных нормативных актах, в том числе планов по ее расширению нет в стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Выводы Счетной палаты подтвердил директор АНО «Центр развития саровского инновационного кластера» Андрей Свеженцев: «­Готов подтвердить: потенциальные инвесторы боятся заводить свой бизнес на старые производственные площади в ТОСЭР. Они не оборудованы инфраструктурой — соответственно, с энергетикой и прочими ресурсами большая проблема».

Среди потенциальных резидентов ТОСЭР господин Свеженцев назвал технопарк «Саров», специализирующийся на разработках на базе компетенций РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Роснано» и АФК «Система». Планы технопарка «Саров» стать резидентом ТОСЭР подтвердил директор ответственного за размещение резидентов АО «Атом-Тор» Олег Шевкунов. По его словам, процесс затрудняли ограничения для таких территорий на федеральном уровне, но правительство Нижегородской области и Минэкономразвития РФ ведут переговоры по поводу расширения ТОСЭР, чтобы включить в нее ­технопарк.

Господин Шевкунов не согласен с выводами Счетной палаты. По его словам, резидентами ТОСЭР до конца года могут стать еще четыре инвестора, в том числе дивеевский производитель бетона «Бетонек», саровские и дзержинские компании, оформляющие сейчас земельные участки. «Выводы о том, что площадки не оборудованы коммуникациями, неверны — сети подведены по всему периметру ТОСЭР, поэтому строить новые нет необходимости», — говорит Олег Шевкунов, добавляя, что процесс рассмотрения заявок занимает до года и единственный указанный в отчете СП резидент «Технологии ЦРК» пока таковым не является.

В минэкономразвития Нижегородской области “Ъ-Приволжье” сообщили, что показатели эффективности ТОСЭР рассчитаны на 10 лет и по итогам года работы выводы делать рано. На претензии аудиторов к нормативным актам министерство ответило, что создание и работа ТОСЭР в стратегии развития региона до 2035 года рассматривается «в целом как один из инструментов развития». Там добавили, что готовят заявку в Минэкономразвития России на изменение границ ТОСЭР и особый статус нескольких участков Дивеевского района.

Роман Рыскаль