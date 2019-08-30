ЛОЭСК мешает конкурентам

Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа поддержал ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) в споре с АО «ЛОЭСК», которое не выдавало смежной сетевой организации акт о технологическом присоединении энергообъектов, снабжающих Невский судостроительный завод. Эти документы нужны ОЭК, чтобы наладить взаимодействие аварийно-диспетчерских служб. Однако ЛОЭСК, ссылаясь на решение комитета по тарифам Ленобласти о лишении ОЭК статуса территориальной сетевой организации, которое утратило силу, продолжает мешать конкуренту переоформлять документы.

Как следует из материалов дела, ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и ОЭК заключили договор, по условиям которого арендатору за плату во временное пользование предоставляются объекты электросетевого хозяйства. В свою очередь ОЭК обратилась к смежной сетевой организации ЛОЭСК, чтобы переоформить документы о техприсоединении энергообъектов, однако та ей отказала. Отметим, что в соответствии с п. 4 ст. 26 Закона № 35-ФЗ в случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное техприсоединение не требуется. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию о переходе права собственности.

В суде ЛОЭСК объяснял свой отказ тем, что в 2016 году комитет по тарифам Ленобласти лишил ОЭК статуса сетевой организации. ЛОЭСК полагает, что, утратив этот статус, ОЭК юридически лишилась возможности исполнять обязательства по договору аренды с судостроительным заводом, на основании которого обратилась с заявлением о переоформлении документов о техприсоединении. Однако в суде отметили, что на момент заключения договора у ОЭК имелся статус сетевой организации, а в судебном заседании представитель компании сослался на приказ ФАС от 22 июля, которым отменено решение о лишении истца статуса ТСО (см. “Ъ” от 25.07.19). Комитет по тарифам в связи с восстановлением статуса ТСО с 1 сентября обязан установить ОЭК тарифы.

«Сама по себе утрата статуса сетевой организацией юридически не влечет за собой изменение прав и обязанностей до передачи права собственности на объекты энергосетевого хозяйства новой сетевой организации. В этой связи органами ФАС создана достаточно обширная антимонопольная практика. Таким образом, представляется весьма сомнительным то, что судебное решение, вынесенное в четком соответствии с нормами материального и процессуального права, основанное на надлежащих письменных доказательствах, будет пересмотрено в Верховном Суде РФ», — говорит юрист НЮС «Амулекс» Василий Ярошенко.

Президент ОЭК Владислав Антуфьев в разговоре с корреспондентом “Ъ” объяснил, что эти документы нужны ОЭК, чтобы наладить взаимодействие аварийно-диспетчерских служб. При этом, по его словам, ЛОЭСК системно уклоняется от переоформления документов, из-за чего ОЭК подала 15 исполнительных листов к смежной сетевой компании. В ЛОЭСК заявили, что на данный момент проводят оценку целесообразности дальнейшего обжалования судебных актов.

Алексей Кириченко