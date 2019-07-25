ФАС вернула ОЭК статус

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 22 июля отменила решение комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти о лишении ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) статуса территориальной сетевой организации (ТСО) и обязала ЛенРТК установить с 1 сентября этого года индивидуальные тарифы и компенсировать компании недополученные доходы с конца 2016 года в полном объеме.

ОЭК является третьей по размеру электросетевой компанией в регионе. Областные власти лишили ее статуса ТСО в ноябре 2016 года. Для компании были отменены индивидуальные тарифы для расчетов с «Ленэнерго», перестали перечисляться средства на обслуживание сетей. Как ранее заявляли в компании, лишение статуса не позволяет получать выручку от своей основной деятельности и направлять ее на зарплату, налоги и обслуживание сетей.

«Мы, конечно, удовлетворены принятым ФАС решением, но хочу обратить внимание, что на протяжении 2,5 лет мы осуществляем содержание и ремонт своих объектов в Ленобласти и обеспечиваем бесперебойное электроснабжение потребителей в отсутствие необходимой выручки. Для нашей страны это беспрецедентная ситуация»,— рассказал президент ОАО «ОЭК» Владислав Антуфьев.

Каков был размер недополученных с конца 2016 года доходов, которые ей теперь должны компенсировать, в ОЭК не прокомментировали.

В пресс-службе правительства Ленинградской области “Ъ” заявили, что у комитета по тарифам и ценовой политике есть месяц для формирования позиции и принятия решения о дальнейших действиях.

Как говорят в ОЭК, при принятии решения о лишении статуса ТСО областные чиновники неверно применили новые критерии отнесения владельцев сетей к ТСО, которые в 2016 году были утверждены федеральным правительством. В частности, появилось требование, что территориальные сетевые организации не могут владеть или арендовать энергообъекты, относящиеся к генерации. В областном комитете по тарифам и ценовой политике посчитали, что подстанция 220 кВ «Ручьи» (принадлежит ОЭК) якобы является не подстанцией, а распределительным устройством Северной ТЭЦ (принадлежит ПАО «ТГК-1»). Тем самым ОЭК, по их мнению, совмещала деятельность по передаче и производству электроэнергии. Это и стало формальным поводом для лишения ОЭК статуса. В компании с этим решением не согласились и обжаловали его в ФАС.

«При этом никто не принял во внимание неоспоримый сторонами факт отнесения Минэнерго РФ ПС "Ручьи" к объектам Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), в соответствии с требованиями которой к ней по определению не могут относиться объекты генерации. Более того, тарифы на объекты ЕНЭС не относятся к ведению региональных властей, а устанавливаются на федеральном уровне»,— говорит господин Антуфьев.

Он также обращает внимание, что при рассмотрении дела не были учтены факты, что ОЭК владеет огромным количеством других электрических сетей и подстанций, выручки на содержание которых она была лишена.

ОЭК обратилась в арбитражный суд. Летом прошлого года арбитражный апелляционный и кассационный суды Москвы признали, что ОЭК нарушений не совершала. Точку в этой истории поставили Верховный суд и ФАС.

Ольга Рябкова