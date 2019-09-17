Браво выбора

У красавицы Веры Брежневой много талантов. Как певица она получила известность в составе группы «ВИА Гра», в которой выступала с 2002 по 2007 год, а в 2010-м начала сольную карьеру и выпустила свой первый альбом. В перерыве между покорениями музыкальных вершин Вера проявила себя как талантливая актриса и телеведущая. А в ноябре 2014 года ЮНЭЙДС — Объединенная программа ООН по вопросам ВИЧ — назначила Веру Брежневу послом доброй воли в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году о партнерстве с Верой объявила и ювелирная компания Mercurу.

В украшениях Mercury Вера появилась на открытии первого монобрендового бутика марки в гостинице «Метрополь» в декабре 2018 года: тогда на ней были браслеты, колье и серьги из белого золота с бриллиантами. Однако официальное объявление о сотрудничестве стороны сделали только летом 2019-го.

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Группа компаний Mercury запустила свою линию ювелирных украшений в 2015 году, и с самого начала акцент был сделан на классический дизайн в исполнении итальянских мастеров на производстве в Валенце. Настоящей гордостью бренда стали драгоценные камни превосходных характеристик — бриллианты, сапфиры, изумруды и жемчуг, которые для Mercury отбирают профессиональные геммологи: каждый экземпляр обладает инвестиционной ценностью, имеет международную сертификацию и сертификат подлинности Mercury. За прошедшие четыре года компания создала три основные коллекции — Classic, Color и Flower, в которых есть и небольшие бриллиантовые серьги-пуссеты на каждый день, и колье высокого ювелирного искусства для особых случаев.

Процесс создания колье Mercury Фото: предоставлено Mercury

Помимо собственно ювелирного производства Mercury активно поддерживает культурные инициативы в России. Марка — партнер национальной кинопремии «Золотой орел», для которой изготавливает призы, сочинского «Кинотавра», национального конкурса красоты «Мисс Россия», для которого создала корону победительницы, а также поддерживает выставку современного искусства Cosmoscow.

«Для меня большая честь представлять ювелирный бренд Mercury, одну из крупнейших компаний на российском рынке, для которой качество и красота всегда в приоритете. И я очень рада возможности стать частью их проектов, связанных с миром искусства»,— подчеркивает Вера Брежнева.

«Стиль. Украшения» расспросил «самую красивую женщину страны» — так не раз называли Веру Брежневу модные журналы — о том, как складываются ее личные отношения с драгоценностями.

Екатерина Зиборова