Вера Брежнева: есть безусловные ценности вне моды

Часто ли вы носите украшения?

Есть такие, которые я вообще никогда не снимаю,— обручальное кольцо, маленькое колечко на мизинце, пирсинг в ушах. В остальном — по желанию, настроению и образу.

Носите ли украшения на отдыхе?

На отдыхе я отдыхаю в буквальном смысле от всего. Чем меньше одежды и аксессуаров, тем лучше.

А во время выступлений?

Конечно! Сцена — это место, где хочется сиять. Поэтому украшения — мой постоянный спутник во время выступлений. Как правило, я выбираю те, которые хорошо сидят, важно, чтобы украшения крепко держались и хорошо застегивались.

За что вы любите ювелирные украшения?

Я считаю, лучшие украшения — те, которые не отвлекают от природной красоты женщины, а подчеркивают ее. Мне нравится мысль о том, что есть безусловные ценности вне времени и моды, вещи, которые можно передавать из поколения в поколение. Не так давно стала разбираться в огранках камней и переживаю, как бы это не переросло в хобби.

Как вам кажется, что должно быть в «ювелирном гардеробе» каждой женщины?

Кольцо от любимого мужчины и серьги.

Если говорить о знаменитостях, чей образ вам импонирует?

Меня вдохновляют разные люди и образы из разных эпох. В ком-то мне нравится одно, в ком-то другое, но так, чтобы все было собрано в одном человеке… Пожалуй, это только моя мама.

С чего началось ваше сотрудничество с Mercury?

С нашей симпатии друг к другу. И возможно, с общей любви к песне «Лучшие друзья девушек — это бриллианты».

Какие из их украшений вам ближе всего?

Если выбирать по типу украшений, мои новые фавориты — серьги-кольца. А вообще, по духу мне ближе всего подарки близких людей, причем не важно, насколько они драгоценны в прямом смысле слова. Некоторые вещи я ношу с собой, не надевая,— они просто лежат в косметичке и греют мне душу.

За то время, что вы стали лицом ювелирной компании, изменилось ли ваше отношение к драгоценностям?

Сейчас я стала обращать внимание на детали, которые раньше мне были не так уж и интересны. Начала больше ценить качество исполнения украшений — для моих ювелирных партнеров это первый приоритет.

Бриллианты или цветные камни?

Лучшие друзья девушек.

Кольца, серьги или колье?

Серьги-кольца.

Одно массивное или много маленьких?

Одно маленькое, но очень дорогое.