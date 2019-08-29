Смольный запустил дополнительный опрос жителей по концепции парка на Смоленке

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурге запустил опрос, в ходе которого намерен выяснить мнение жителей по каждому из параметров подготовленной городскими властями концепции будущего проекта «Парк на Смоленке». Голосование продлится до 15 сентября на сайте госуслуг, сообщили в КГА.

Как пояснили в комитете, в ранее представленной концепции учтены пожелания инициативной группы граждан об обеспечении основных функций территории: пешеходный транзит, место тихого отдыха, прогулочная зона для родителей с детьми, место для занятий спортом и так далее. Однако позже в адрес КГА поступил ряд обращений от граждан, недовольных планируемыми изменениями. В связи с этим и было решено провести дополнительный опрос.

“Ъ-СПб” писал, что два земельных участка площадью 2,5 га, расположенных в устье реки Смоленки, которые ранее планировалось отдать под застройку, против чего выступали местные жители, включены в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).