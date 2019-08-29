Мозговой штурм дополненной реальностью

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении для изучения устройства головного мозга.

Одна голова — хорошо. И достаточно для того, чтобы изучать ее содержимое. По крайней мере, если речь о виртуальной голове. А такую запросто можно отыскать в приложении Brainapse. Это образовательная программка, в котором главный инструмент наглядности — технологии дополненной реальности. С их помощью пользователь может знакомиться с устройством человеческого черепа, мозга и работой нейронов под удобными для себя углами, с нужным набором фильтров и слоев. Все это содержится лишь в первом разделе мобильного приложения.

Но прежде чем подробно рассматривать черепную коробку или разбирать по составу ее содержимое, надо подобрать плоскую поверхность, к которой инструменты дополненной реальности смогут «прикрепить» виртуальный объект. Будет ли это стол или футбольное поле — неважно. Главное, чтобы пользователь мог без помех перемещаться рядом с выбранным местом. Строго говоря, разработчики Brainapse могли взять обычные 3D-модели объектов и использовать их. Но тогда менять масштаб пришлось бы сведением или разведением пальцев на дисплее. Это совершенно другой, купированный опыт работы с виртуальными объектами. В то время как при дополненной реальности надо двигать и поворачивать сам смартфон. Для человека такой механизм более естественен. А эффект присутствия внутри органа срабатывает как вау-фактор.

Стандартные 3D-модели уместно используются во втором разделе приложения — «Эволюция». В нем представлены череп и мозг в различные этапы существования человечества — от австралопитеков до Homo sapiens. Также к привычному визуальному материалу добавили глобус с указанными местами обнаружений костей и научной версией миграции древних людей. В третьем разделе Brainapse пользователь сможет подробнее ознакомиться с работой мозговых клеток. А в четвертый разработчики приложения встроили викторину для проверки знаний. Играть можно как одному, так и с онлайн-соперниками.

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