В Курской области хотят создать центр мониторинга строительных ресурсов

В Курской области может быть создан Региональный центр мониторинга строительных ресурсов, который совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза» и Минстроем России будет контролировать вопросы ценообразования в профильной сфере. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в обладминистрации, в среднем индексы сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ для региона выросли на 15,5% в сравнении с действовавшими ранее (индексы для региона, используемые при пересчете из базовых цен 2000 года в текущие Минстрой актуализировал вчера). Ранее индексы корректировались на уровень инфляции без учета фактической зарплаты работников и стоимости строительных ресурсов, отметили чиновники.

О том, кто будет застраивать промплощадку в центре Курска, в публикации “Ъ-Черноземье” «Тракторам здесь не место».

Ирина Лобанова